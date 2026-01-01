Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рем Дигга
Билеты от 2800₽
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+
Билеты от 2800₽

О концерте

Мощный лайв Рем Дигги в Москве

Не пропустите уникальное событие! Рем Дигга, один из самых ярких представителей современной музыки, готов подарить зрителям вечер, наполненный эмоциями и откровениями. Его выступления — это отличный пример сочетания мощных эмоций, резких, цепляющих строк и честных историй, которые находят отклик в сердцах слушателей.

Знакомство с Ремом Дигги

Рем Дигга славится не только своими хитами, но и тем, что заставляет каждую песню звучать по-новому. В этот вечер он исполнит как давно полюбившиеся публике композиции, так и новые треки, которые обязательно заинтересуют знатоков его творчества.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события! Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт Рем Дигга

Помощь с билетами
Апрель
17 апреля пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
11 апреля в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1390 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
26 июля в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Музыкальное лото Smarty
0+
Поп
Музыкальное лото Smarty
9 марта в 18:00 Давай лама
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше