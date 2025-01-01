Меню
Рем Дигга
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение Рем Дигги: сольные концерты весной

Рем Дигга, яркая звезда современной сцены, снова порадует своих поклонников сольными концертами в Нижнем Новгороде и Казани. Ожидайте весну, когда его неповторимое творчество вновь зазвучит на полную мощность.

Сила, лирика и рифмы

Творчество Рем Дигги отличает уникальное сочетание силы, откровенной лирики и жестких рифм, которые проникают в самые глубины души. На концерте зрители смогут насладиться не только всеми любимыми хитами, но и услышать новые треки, которые, несомненно, займут достойное место в сердцах слушателей.

Не пропустите!

Концерт станет отличной возможностью прикоснуться к миру музыки Рем Дигги, погрузиться в его атмосферу и насладиться живым исполнением. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Рем Дигга

Апрель
10 апреля пятница
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
11 апреля суббота
20:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 1800 ₽

