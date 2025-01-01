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Рем Дигга
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Рем Дигги: музыка, которая трогает душу

Рем Дигга приглашает всех любителей хорошей музыки на свой сольный концерт! Его творчество — это уникальное сочетание силы, откровенной лирики и жестких рифм, которые проникают в самые глубины сердца.

Что услышит зритель?

На концерте вас ожидает целый спектр эмоций: от новых треков до давно полюбившихся хитов. Вы сможете насладиться как свежими композициями, так и песнями, которые уже стали классикой и которые вы точно знаете наизусть.

Интересные факты о Рем Дигге

Рем Дигга — это не просто артист, а культурный феномен. Его песни часто поднимают важные социальные темы и позволяют задуматься о жизни. За свою карьеру он выпустил множество альбомов, которые получили признание не только в России, но и за её пределами.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться позитивной энергией и насладиться качественной музыкой, не упустите возможность посетить концерт Рем Дигги. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

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