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Рем Дигга
Билеты от 2500₽
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сольные концерты Рема Дигги в Москве и Санкт-Петербурге

Этой осенью поклонники Рема Дигги смогут насладиться его сольными концертами в двух крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге. Это уникальная возможность увидеть артиста вживую и погрузиться в атмосферу его творчества.

Музыка, проникающая в сердце

Рем Дигга известен своим неповторимым стилем, в котором гармонично сочетаются сила, откровенная лирика и жесткие рифмы. Его тексты способны затронуть самые глубокие чувства, а мелодии остаются в памяти надолго.

Что услышит зритель?

На концертной программе зрители смогут насладиться не только новыми треками, но и любимыми хитами Рема Дигги, которые многие знают наизусть. Это станет настоящим праздником для его поклонников.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты на концерты уже в продаже, и стоит поторопиться — спрос на них велик!

Следите за обновлениями и готовьтесь к незабываемым вечерам с Ремом Диггой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

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