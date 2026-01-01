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Релакс в большом городе
Билеты от 2000₽
Киноафиша Релакс в большом городе

Релакс в большом городе

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт в Московском Доме Музыки

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет новую программу, призванную стать оазисом спокойствия в ритме большого города — «Релакс в большом городе». Этот концерт создан для тех, кто стремится найти умиротворение и насладиться миром звуков.

В условиях повседневной суеты, когда стрессы не покидают нас ни на мгновение, важно уметь остановиться и отвлечься. Музыка в исполнении оркестра поможет вам расслабиться и восстановить внутреннюю гармонию. Приглушенный свет, мягкие кресла и великолепные мелодии создадут идеальную атмосферу для вашего отдыха.

что вас ждет на концерте

Репертуар включает в себя известные произведения, специально отобранные для создания расслабляющего эффекта. В программе звучат:

  • «Адажио» Альбинони
  • Вальс Шопена
  • «Лебедь» Сен-Санса
  • «Summertime» Гершвина
  • «Серенада лунного света» Глена Миллера

Также зрителей ожидают лирические дуэты из репертуара Андреа Бочелли и Селин Дион в исполнении талантливых солистов: сопрано Дарьи Зыковой и тенора Сергея Писарева.

Не упустите возможность окунуться в мир красоты и музыки, который наполняет душу светом и радостью. Программа «Релакс в большом городе» поможет вам отдохнуть и насладиться моментом.

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Октябрь
17 октября суббота
14:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 2000 ₽

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