Концерт в Московском Доме Музыки

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет новую программу, призванную стать оазисом спокойствия в ритме большого города — «Релакс в большом городе». Этот концерт создан для тех, кто стремится найти умиротворение и насладиться миром звуков.

В условиях повседневной суеты, когда стрессы не покидают нас ни на мгновение, важно уметь остановиться и отвлечься. Музыка в исполнении оркестра поможет вам расслабиться и восстановить внутреннюю гармонию. Приглушенный свет, мягкие кресла и великолепные мелодии создадут идеальную атмосферу для вашего отдыха.

что вас ждет на концерте

Репертуар включает в себя известные произведения, специально отобранные для создания расслабляющего эффекта. В программе звучат:

«Адажио» Альбинони

Вальс Шопена

«Лебедь» Сен-Санса

«Summertime» Гершвина

«Серенада лунного света» Глена Миллера

Также зрителей ожидают лирические дуэты из репертуара Андреа Бочелли и Селин Дион в исполнении талантливых солистов: сопрано Дарьи Зыковой и тенора Сергея Писарева.

Не упустите возможность окунуться в мир красоты и музыки, который наполняет душу светом и радостью. Программа «Релакс в большом городе» поможет вам отдохнуть и насладиться моментом.