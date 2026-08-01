Релакс джаз по понедельникам

Релакс Джаз в Jam Club

Каждый понедельник в джаз-клубе Jam Club проходит программа «Релакс Джаз», которая уже завоевала популярность среди любителей качественной музыки. Продюсерская студия «Медиа Сад» совместно с талантливыми музыкантами Петром Ившиным и Олегом Грымовым представляет выступления лучших московских джазовых исполнителей.

Уникальный музыкальный вечер

Состав исполнителей меняется каждую неделю, но в числе постоянных участников можно встретить выдающихся музыкантов:

Петр Ившин — барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных сессионных музыкантов на джазовой сцене.

— барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных сессионных музыкантов на джазовой сцене. Олег Грымов — саксофонист и композитор, солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.

— саксофонист и композитор, солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Павел Ершов — один из лучших джазовых гитаристов России, признанный импровизатор.

— один из лучших джазовых гитаристов России, признанный импровизатор. Анастасия Донна — талантливая певица с уникальным голосом.

— талантливая певица с уникальным голосом. Иван Норкин — музыкант, который привносит новые цвета в вечернюю программу.

— музыкант, который привносит новые цвета в вечернюю программу. Квинтет «Soft Sound» — коллектив, который завораживает своими гармониями.

Идеальное место для отдыха

Каждый понедельник — это не только возможность зарядиться энергией на всю неделю, но и шанс насладиться джазовой музыкой в уютной обстановке. Jam Club — идеальное место для свиданий, встреч с друзьями или просто для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мир джаза.

Мы ждем вас по адресу: Сретенка 11, чтобы вы чуть больше узнали о джазовой музыке от лучших исполнителей столицы!