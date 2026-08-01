Релакс джаз по понедельникам

Каждый понедельник в джаз-клубе Jam Club проходит программа «Релакс Джаз», которая уже завоевала популярность среди любителей качественной музыки. Продюсерская студия «Медиа Сад» совместно с талантливыми музыкантами Петром Ившиным и Олегом Грымовым представляет выступления лучших московских джазовых исполнителей.
Состав исполнителей меняется каждую неделю, но в числе постоянных участников можно встретить выдающихся музыкантов:
Каждый понедельник — это не только возможность зарядиться энергией на всю неделю, но и шанс насладиться джазовой музыкой в уютной обстановке. Jam Club — идеальное место для свиданий, встреч с друзьями или просто для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мир джаза.
Мы ждем вас по адресу: Сретенка 11, чтобы вы чуть больше узнали о джазовой музыке от лучших исполнителей столицы!