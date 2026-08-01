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Релакс джаз по понедельникам
Билеты от 1000₽
Киноафиша Релакс джаз по понедельникам

Релакс джаз по понедельникам

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Релакс Джаз в Jam Club

Каждый понедельник в джаз-клубе Jam Club проходит программа «Релакс Джаз», которая уже завоевала популярность среди любителей качественной музыки. Продюсерская студия «Медиа Сад» совместно с талантливыми музыкантами Петром Ившиным и Олегом Грымовым представляет выступления лучших московских джазовых исполнителей.

Уникальный музыкальный вечер

Состав исполнителей меняется каждую неделю, но в числе постоянных участников можно встретить выдающихся музыкантов:

  • Петр Ившин — барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных сессионных музыкантов на джазовой сцене.
  • Олег Грымов — саксофонист и композитор, солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема.
  • Павел Ершов — один из лучших джазовых гитаристов России, признанный импровизатор.
  • Анастасия Донна — талантливая певица с уникальным голосом.
  • Иван Норкин — музыкант, который привносит новые цвета в вечернюю программу.
  • Квинтет «Soft Sound» — коллектив, который завораживает своими гармониями.

Идеальное место для отдыха

Каждый понедельник — это не только возможность зарядиться энергией на всю неделю, но и шанс насладиться джазовой музыкой в уютной обстановке. Jam Club — идеальное место для свиданий, встреч с друзьями или просто для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мир джаза.

Мы ждем вас по адресу: Сретенка 11, чтобы вы чуть больше узнали о джазовой музыке от лучших исполнителей столицы!

Купить билет на концерт Релакс джаз по понедельникам

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
17 августа понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
24 августа понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
31 августа понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
5 октября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
12 октября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
19 октября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
26 октября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
2 ноября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
9 ноября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
16 ноября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
23 ноября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
30 ноября понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
7 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
14 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
21 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
28 декабря понедельник
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

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