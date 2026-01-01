Оповещения от Киноафиши
Реквием Верди. Закрытие концертного сезона
Реквием Верди. Закрытие концертного сезона

0+
Возраст 0+

О концерте

Гранд-кульминация концертного сезона

Уральский академический филармонический оркестр вместе с Симфоническим хором Свердловской филармонии приглашает зрителей на уникальный концерт, посвященный произведению Джузеппе Верди — «Реквием». Это монументальное произведение обещает стать настоящим музыкальным событием, которое впечатлит своей эмоциональной глубиной и драматической силой.

В программе

Событие включает в себя выступление солистов, хора и оркестра, под дирижированием известного Дмитрия Лисса. В концерте примут участие:

  • Лана Кос (сопрано)
  • Мария Баракова (меццо-сопрано)
  • Сергей Романовский (тенор)
  • Евгений Ставинский (бас)

«Реквием» Верди — это не просто музыкальное произведение, а масштабная драма, в которой переплетаются вечные темы жизни и смерти. Композитор создал этот шедевр как своеобразный музыкальный манифест, который раскрывает силу и красоту человеческих эмоций. Это произведение содержит множество контрастов, от глубокого скорби до величественной радости, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного действия, которое завершает концертный сезон и оставит незабываемые впечатления.

В других городах
Июнь
17 июня среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 2500 ₽

