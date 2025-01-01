Меню
Реквием. Кабалевский
Реквием. Кабалевский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт к 80-летию Великой Победы

Исполнителями данного концерта станут:

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко
  • Хоровые коллективы – будет сообщено дополнительно
  • Солисты – будет сообщено дополнительно

В программе

Вниманию зрителей будет представлен Реквием Дмитрия Кабалевского для солистов, детского и смешанного хоров и большого симфонического оркестра, слова Р. Рождественского, соч. 72.

Этот концерт, приуроченный к 80-летию Великой Победы, является значимым событием как для Губернаторского симфонического оркестра, так и для всей аудитории. Композитор сам описывал своё произведение так: «Сочинение это написано о погибших, но обращено к живым, рассказывает о смерти, но воспевает жизнь, рождено войной, но всем своим существом устремлено к миру».

О значении Реквиема

Реквием Кабалевского – это грандиозное произведение, полное глубоких эмоций и сюжетных линий, таких как жизнь, смерть, оплакивание и память. Работа представляет собой музыкально-поэтический документ эпохи, отражающий трагические события военного лихолетья, а также переосмысляющий наследие тех дней.

Литературной основой для Реквиема послужила одноимённая поэма Роберта Рождественского, в которой заключена главная мысль: «Помните! Через века, через года, – помните! О тех, кто уже не придёт никогда, – помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»

Современное исполнение

Сегодня, как и прежде, Реквием Кабалевского остаётся гуманистическим манифестом, а его исполнение становится значимой частью эстафеты памяти, объединяющей разные поколения. Это мероприятие способствует сохранению уникального культурно-генетического кода, который будет передаваться будущим поколениям.

Продолжительность концерта: 1 час 45 минут с антрактом

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 700 ₽

