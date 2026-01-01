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Рекорд Оркестр
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Киноафиша Рекорд Оркестр

Рекорд Оркестр

18+
Возраст 18+
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О концерте

Рекорд Оркестр: Музыка и театр в Magnus Locus

Рекорд Оркестр — рок-группа из Владимира, которая завоевала популярность благодаря своему дебютному альбому «Гастарбайтер-буги». С заглавной песней этого альбома группа одержала победу в шоу-проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк», что помогло ей выйти на большую сцену.

Спектакль, в котором прозвучат песни Рекорд Оркестра, не оставит равнодушными любителей театра и музыки. Энергичные композиции группы органично вписываются в театральный контекст, создавая уникальное синергетическое пространство.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ожидайте яркие визуальные решения и запоминающиеся мелодии, которые наложат свой отпечаток на восприятие произведения.

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Октябрь
30 октября пятница
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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