Рекорд Оркестр: Музыка и театр в Magnus Locus

Рекорд Оркестр — рок-группа из Владимира, которая завоевала популярность благодаря своему дебютному альбому «Гастарбайтер-буги». С заглавной песней этого альбома группа одержала победу в шоу-проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк», что помогло ей выйти на большую сцену.

Спектакль, в котором прозвучат песни Рекорд Оркестра, не оставит равнодушными любителей театра и музыки. Энергичные композиции группы органично вписываются в театральный контекст, создавая уникальное синергетическое пространство.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ожидайте яркие визуальные решения и запоминающиеся мелодии, которые наложат свой отпечаток на восприятие произведения.