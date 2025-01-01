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Рекорд оркестр
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Рекорд оркестр

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с «Рекорд Оркестром»

Цыганские и балканские мотивы, поп-рок, блюз, панк, рэп — всё это и многое другое объединяет творчество «Рекорд Оркестра». На предстоящем концерте группа представит новое звучание, которое формируется прямо сейчас, в момент чтения этого текста.

Эклектика жанров

Несмотря на стилистические эксперименты, «Рекорд Оркестру» удаётся создавать как громкие радиохиты, так и тонкие лирические композиции. Их музыка — это настоящая эклектика, где каждый найдёт что-то для себя.

Новые горизонты

Группа, известная участием в таких теле-радио проектах, как «Народный продюсер», «Голос» и «Главная сцена», меняет вектор своего развития. Теперь музыканты стремятся говорить о серьёзных темах через свои песни, без масок и лицедейства. Это новый этап в их творчестве, и концерт станет отличной возможностью оценить этот переход.

Что ждать от концерта

В программе вечера ожидаются как динамичные хиты, такие как «Лада Седан» и «Гастарбайтер», так и медитативные композиции из последнего альбома «Мир самых добрых людей», которые подарят искорку надежды. Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным, погружая зрителей в атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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