Рекорд Оркестр. Целебный концерт

Новый концерт «Рекорд Оркестра» в клубе «16 Тонн»

3 января «Рекорд Оркестр» соберет настоящих поклонников на традиционном целебном концерте в клубе «16 Тонн».

Разнообразие жанров

Цыганские и балканские мотивы, поп-рок, блюз, панк и рэп - это лишь небольшая часть того, что можно услышать в творчестве группы. Неповторимый музыкальный инструментарий и новое звучание, которые появляются прямо сейчас, обещают удивить даже самых преданных фанатов.

Эксперименты и новые темы

Несмотря на стилистические эксперименты, «Рекорд Оркестру» удается создавать как громкие радиохиты, так и тонкие лирические композиции. Группа, ставшая успешным участником теле-радио-проектов «Народный продюсер», «Голос» и «Главная сцена», меняет вектор своего развития. Теперь музыканты стремятся говорить своими песнями на серьёзные темы, избегая масок и лицедейства.

Концертная программа

Предстоящий концерт станет отличной возможностью оценить эклектичность «Рекорд Оркестра» в моменте. Зрители услышат музыкальный «жги-гуляй» от «Лады Седан» до «Гастарбайтера», а также медитативные песни с искоркой надежды из последнего альбома «Мир самых добрых людей». Ожидайте захватывающие эмоции и новые силы!