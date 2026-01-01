Не пропустите выступление рок-группы «Река», основанной в 1995 году в Твери. Этот коллектив, с неиссякаемой энергетикой и оригинальными текстами, подарит зрителям незабываемые моменты и вечеринку под живую музыку.

История группы

Днем рождения «Реки» считается 14 апреля 1995 года, когда состоялся их первый концерт. Идея создания группы принадлежит Александру Родионову, другу бессменного лидера Михаила (Майка) Жигачёва. Александр дал группе название, которое стало символом их музыкального пути, и помог организовать тот самый дебютный концерт в Тверском колледже культуры.

Первые успехи

Первая студийная работа группы — хит «Всё нормально», записанный в Тверском Театре Юного Зрителя. С 2001 по 2006 год в студии Виктора Орла в Торжке было записано семь треков, включая такие популярные композиции, как «Здравствуй, любовь» и «Нет пути назад». Эти песни стали частыми гостями эфира на «Нашем радио» и вошли в различные музыкальные сборники.

Состав группы

Состав «Реки» менялся на протяжении многих лет, что стало визитной карточкой коллектива. Запомнившимися участниками группы были Дмитрий Истомин (барабаны), Михаил Истомин (гитара), а также другие музыканты, которые внесли свой вклад в звучание группы. Сегодня основной состав выглядит так:

Михаил (Майк) Жигачёв - вокал, ак. гитара

Герман Иванов - барабаны

Дмитрий Зайденберг - бас

Олег Мухин - эл. гитара, клавишные

Татьяна Васильева - флейты, вистлы

