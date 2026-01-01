Невидимый театр 18+
Рехаб: исследование человеческой хрупкости

Спектакль «Рехаб» — это не просто театральное представление, а глубокое исследование зависимости и эмоциональных травм. Здесь вы сможете увидеть, как человек балансирует на грани между разрушением и стремлением к жизни.

Режиссёр Алессандра Джунтини создает уникальную атмосферу, в которой зритель сталкивается со страхами и сопротивлением. Вы увидите, как попытки спрятаться и одновременное желание говорить правду становятся важной частью истории.

Сарказм и смех как защита

В «Рехаб» юмор и сарказм становятся инструментами защиты от боли. Это позволяет персонажам не только противостоять своим страхам, но и обсуждать их с другими, создавая таким образом коллективный опыт.

Личный опыт и документальные истории

Спектакль сочетает художественный текст с реальными историями пациентов реабилитационных центров Санкт-Петербурга. Это дает возможность каждому зрителю увидеть личные пути к восстановлению и понять, что они могут быть частью чего-то большего.

В создании «Рехаб» участвуют талантливые актёры: Анна Щетинина, Арина Лыкова, Мария Коркодинова, Коля Куглянт и Настя Колесина. За визуальный ряд отвечает художник Сергей Ларионов и видео художник Александр Андреев.

Путь к восстановлению действительно труден, но, что самое важное, он возможен. «Рехаб» — это история о хрупкости человека, которая затрагивает сердца всех зрителей.

4 апреля суббота
20:00
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 2500 ₽

