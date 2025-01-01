Reggae Live

Пре-пати Moscow Reggae Fest в клубе "Eclipse"

26 сентября в клубе "Eclipse" пройдет пре-пати масштабного события — Moscow Reggae Fest. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу регги и насладиться лучшими хитами как мирового, так и отечественного репертуара.

Что ждать от вечера?

Концерт разделен на два отделения. В первом часть программы музыканты исполнят известные песни легендарного Боба Марли, чье творчество стало основополагающим для жанра Reggae. Во втором отделении вас ожидают хиты на любой вкус: вы услышите композиции таких исполнителей, как Max Romeo, Михея, Damien Marley, Alborosie, UB40, 5'nizza и многие другие.

Погружение в регги-культуру

Не упустите шанс узнать больше о культуре регги — стилю, который возник на Ямайке и стал символом свободы и единства. Это праздник музыки и хорошего настроения, который объединит всех любителей ритмов, наполненных жизненной энергией!

Приходите и наслаждайтесь живым исполнением, потому что Reggae must go on!