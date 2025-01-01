Меню
Reflex
Киноафиша Reflex

Reflex

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейное шоу группы Reflex в Уфе

Ирина Нельсон — российская певица, лидер и одна из основательниц группы REFLEX, признанной законодателем музыкальных трендов нулевых. За время своего существования коллектив завоевал сердца миллионов поклонников, подарив им незабываемые хиты, такие как «Сойти с ума», «Нон-стоп», «Первый раз», «Потому что не было тебя», «Танцы» и многие другие.

Музыкальные достижения

Группа REFLEX удостоилась около двадцати престижных музыкальных наград, среди которых шесть премий «Золотой граммофон». Однако истинный секрет их успеха кроется в таланте Вячеслава Тюрина, композитора и сооснователя группы, создавшего уникальное звучание, которое покорило музыкальный мир.

Группа Reflex сегодня

Сегодня Ирина Нельсон и REFLEX продолжают активно выступать и радовать своих поклонников новыми песнями. В 2025 году группа отметила 25-летие большим сольным концертом в Москве и представила новый студийный альбом «Больше чем жизнь». Это событие стало важной вехой в карьере артистов и дало старт новому этапу их музыкального пути.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых композиций группы и открыть для себя свежие хиты! Погрузитесь в уникальную атмосферу, которую создаёт эта талантливая команда, и забудьте о повседневных заботах.

