Рефлекс
12+
Сольный концерт Ирины Нельсон 

Ростовских зрителей ждет незабываемый вечер с известной солисткой группы REFLEX Ириной Нельсон. Легенда российской поп-музыки, обладающая удивительным голосом и неповторимым тембром, порадует поклонников новыми хитами и любимыми композициями.

Ирина Нельсон - истинная леди сцены, известная своим неподражаемым стилем и уникальной харизмой. В этом концерте она обещает порадовать зрителей как новыми, так и хорошо знакомыми песнями, которые способны перенести в мир музыкальных эмоций.

Группа REFLEX, родившаяся в начале 2000-х, оставила заметный след в истории российской музыки. На ее счету 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой Граммофон», что говорит о высокой оценке работы артистов как зрителями, так и музыкантами.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и стать частью яркого музыкального вечера, который оставит незабываемые впечатления!

Октябрь
5 октября понедельник
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 2000 ₽
6 октября вторник
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 2000 ₽

Сергей Пенкин
