Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты

Музыкальный вечер в ресторане Michèle

Приглашаем вас на незабываемый концерт в ресторане Michèle, где выступят харизматичные музыканты из Москвы - Ольга Олейникова и Николай Добкин. Этот проект обещает быть настоящим событием для любителей качественной музыки.

Ольга Олейникова

Ольга - не просто певица, но и автор песен, которая завоевала признание на джаз-фестивалях и стала яркой участницей популярного шоу «Голос-3». Ее уникальный голос и стиль исполнения не оставляют равнодушными зрителей.

Николай Добкин

Словно волшебник за роялем, Николай сочетает в своем арсенале множество инструментов. Он композитор и аранжировщик, создающий впечатляющие музыкальные произведения, которые удивляют и радуют своей глубиной.

Музыкальное разнообразие

Во время концерта они создадут удивительную атмосферу, чередуя накал эмоций с чувственностью, прямодушием с тонким юмором. Их музыка - это уникальный сплав джаза, рока, фолка и поп-музыки, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и зарядиться положительными эмоциями. Мы ждем вас на концерте!