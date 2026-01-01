Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты
Киноафиша Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты

Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты

18+
Возраст 18+

О концерте

Музыкальный вечер в ресторане Michèle

Приглашаем вас на незабываемый концерт в ресторане Michèle, где выступят харизматичные музыканты из Москвы - Ольга Олейникова и Николай Добкин. Этот проект обещает быть настоящим событием для любителей качественной музыки.

Ольга Олейникова

Ольга - не просто певица, но и автор песен, которая завоевала признание на джаз-фестивалях и стала яркой участницей популярного шоу «Голос-3». Ее уникальный голос и стиль исполнения не оставляют равнодушными зрителей.

Николай Добкин

Словно волшебник за роялем, Николай сочетает в своем арсенале множество инструментов. Он композитор и аранжировщик, создающий впечатляющие музыкальные произведения, которые удивляют и радуют своей глубиной.

Музыкальное разнообразие

Во время концерта они создадут удивительную атмосферу, чередуя накал эмоций с чувственностью, прямодушием с тонким юмором. Их музыка - это уникальный сплав джаза, рока, фолка и поп-музыки, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием и зарядиться положительными эмоциями. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Reflections Duo: джаз, поп-рок и мировые хиты

Помощь с билетами
В других городах
Март
20 марта пятница
20:00
Michèle Санкт-Петербург, М.Морская, 24
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
29 марта в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
1 мая в 19:10 Поправка
от 750 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
11 апреля в 21:30 Благородная гниль
от 5000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше