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Редкие птицы
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Редкие птицы

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Редкие птицы» в клубе «16 Тонн»

17 августа на сцене клуба «16 Тонн» состоится дебютный концерт столичного квинтета «Редкие птицы». Музыка группы представляет собой уникальное сочетание нео-психоделии, теплого альтернативного лоу-фая и гитарной ностальгии по 90-м. Это создает палитру эмоций, где самоирония удачно соседствует с искренностью, а сложные чувства подаются с лёгким подмигиванием.

От англоязычного проекта к музыкальному явлению

Группа начинала свой путь как англоязычный проект под названием Stone Submarines. Однако с переходом на русский язык её звучание стало более близким и честным для слушателей. Это изменение позволило «Редким птицам» глубже передать свои чувства и эмоции.

Выразительное звучание на сцене

На барабанах группы выступает Василий Яковлев, известный по работе с «Дельфином». Его мощное и выразительное звучание придаёт живым выступлениям ещё больше характера, создавая незабываемую атмосферу для зрителей.

Презентация нового сингла

На концерте будет презентован новый сингл «Для твоих подруг» — песня-предупреждение, в которой тревога прячется за лаконичным припевом. Это произведение обещает стать настоящим хитом и привлечь внимание как преданных фанатов, так и новых слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и погрузитесь в мир «Редких птиц»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 800 ₽

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