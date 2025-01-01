Концерт группы «Редкие птицы» в клубе «16 Тонн»

17 августа на сцене клуба «16 Тонн» состоится дебютный концерт столичного квинтета «Редкие птицы». Музыка группы представляет собой уникальное сочетание нео-психоделии, теплого альтернативного лоу-фая и гитарной ностальгии по 90-м. Это создает палитру эмоций, где самоирония удачно соседствует с искренностью, а сложные чувства подаются с лёгким подмигиванием.

От англоязычного проекта к музыкальному явлению

Группа начинала свой путь как англоязычный проект под названием Stone Submarines. Однако с переходом на русский язык её звучание стало более близким и честным для слушателей. Это изменение позволило «Редким птицам» глубже передать свои чувства и эмоции.

Выразительное звучание на сцене

На барабанах группы выступает Василий Яковлев, известный по работе с «Дельфином». Его мощное и выразительное звучание придаёт живым выступлениям ещё больше характера, создавая незабываемую атмосферу для зрителей.

Презентация нового сингла

На концерте будет презентован новый сингл «Для твоих подруг» — песня-предупреждение, в которой тревога прячется за лаконичным припевом. Это произведение обещает стать настоящим хитом и привлечь внимание как преданных фанатов, так и новых слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и погрузитесь в мир «Редких птиц»!