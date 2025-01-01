30–31 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет РЭД КОНФ — двухдневная конференция, посвященная профессиональному общению и обмену опытом в индустрии видеоигр.
Мероприятие предназначено для всех, кто вовлечён в мир видеоигр. Участниками могут стать:
РЭД КОНФ предлагает разнообразные форматы взаимодействия, включая лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Участники смогут получить новые знания, поделиться опытом и наладить полезные контакты.
Индустрия видеоигр постоянно развивается, и участие в таких конференциях помогает быть в курсе последних трендов и технологий. Это отличная возможность для профессионального роста и расширения кругозора.
Не упустите шанс стать частью этого важного события для всех, кто интересуется видеоиграми!