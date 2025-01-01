Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рэд конф-2025
Билеты от 7000₽
Киноафиша Рэд конф-2025

Рэд конф-2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

РЭД КОНФ: Конференция для профессионалов видеоигр в Москве

30–31 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве пройдет РЭД КОНФ — двухдневная конференция, посвященная профессиональному общению и обмену опытом в индустрии видеоигр.

Кто может участвовать?

Мероприятие предназначено для всех, кто вовлечён в мир видеоигр. Участниками могут стать:

  • Разработчики
  • Издатели
  • Гейм-дизайнеры
  • Художники
  • Бизнес-разработчики
  • Рекрутеры
  • Продюсеры

Что будет на конференции?

РЭД КОНФ предлагает разнообразные форматы взаимодействия, включая лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Участники смогут получить новые знания, поделиться опытом и наладить полезные контакты.

Почему важно участвовать?

Индустрия видеоигр постоянно развивается, и участие в таких конференциях помогает быть в курсе последних трендов и технологий. Это отличная возможность для профессионального роста и расширения кругозора.

Не упустите шанс стать частью этого важного события для всех, кто интересуется видеоиграми!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Крокус Экспо Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш.
11:00 от 7000 ₽

В ближайшие дни

Elements
0+
Интерактивный Новые медиа Иммерсивный
Elements
1 августа в 18:00 Арт-пространство Luminar
от 350 ₽
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
6+
Естественно-научные Интерактивный
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
30 июля в 12:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
28 августа в 19:20 Центр «Марс»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше