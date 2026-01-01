Оповещения от Киноафиши
Red Hot Imagine Monkeys Down Division

О концерте

Уникальный концерт комиков Red Hot Imagine Monkeys Down Division

В Лофт-пространстве «Yushin Brothers» состоится единственный концерт группы комиков Red Hot Imagine Monkeys Down Division. В программе — их лучшие хиты: Show Rape Go On и Smack My Creep Up. Комики Самер Самара и Алексей Юрьянов чередуют шутки с треками Crystal Castles и Locked Club, создавая юмористический эксперимент. Это шоу привлечет любителей смелого и необычного юмора.

Обсуждение музыкальных предпочтений

Комики предложат зрителям обсудить музыкальные вкусы и предпочтения. Будьте готовы поделиться плейлистами, ведь возможно, уже по пути на работу вы найдете треки, которые они оценят. Приготовьте свои Spotify и Яндекс.Музыка — вы сможете стать частью этого увлекательного процесса!

Возрастные ограничения и дресс-код

Данное шоу отмечено возрастными ограничениями 18+. Также учтите, что существует необъективное ограничение по пульсу. Для комфортного участия в шоу необходимо, чтобы ваш пульс превышал 95 ударов в минуту.

Что касается дресс-кода, вас ждут требования: одежда должна быть либо постиранной, либо грязной — выбирайте на свой вкус.

 

В других городах
Март
11 марта среда
21:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 777 ₽

В ближайшие дни

Jahmal TGK
18+
Хип-хоп
Jahmal TGK
13 марта в 19:00 Circus
от 2200 ₽
Твое далеко. Тур «Ближе, чем кажется»
6+
Рок Инди
Твое далеко. Тур «Ближе, чем кажется»
20 марта в 20:00 Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот»
от 900 ₽
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
12+
Джаз Эстрада
SyntheticSax. Мировые хиты от Ameno до Lambada
18 марта в 20:00 Baker Street
от 1000 ₽
