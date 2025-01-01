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Red Hot Chili Peppers vs Coldplay: симфо-битва титанов рока на панорамной крыше
Билеты от 3500₽
Киноафиша Red Hot Chili Peppers vs Coldplay: симфо-битва титанов рока на панорамной крыше

Red Hot Chili Peppers vs Coldplay: симфо-битва титанов рока на панорамной крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная дуэль на крыше Москвы

Это премьера от Roofevents — шоу, какого Москва ещё не видела. Red Hot Chili Peppers или Coldplay — кто победит в симфо-битве на закате? Грув против меланхолии, огонь против света, калифорнийский драйв против британской лирики: на крытой видовой крыше состоится музыкальная дуэль, о которой будут говорить всё лето.

Уникальная атмосфера

Эксклюзивные оркестровые аранжировки, мощь живого звучания и атмосфера стадионного концерта — всё это только на уютной крыше, с видом на закат и город, который замирает от первого же аккорда. Готовы назвать фаворита — или просто прожить эту дуэль как бурное музыкальное свидание? Выбирайте… Или дайте музыке выбрать за вас.

Завораживающий вид

В самом центре столицы на этой удивительной крыше открывается один из самых впечатляющих видов Москвы. Архитектурные легенды — от Останкинской башни до Кремля — становятся фоном музыкальной магии, а закат оказывается завораживающим финальным аккордом.

Уникальный проект

Imperia Music Band — уникальный инструментальный электро-проект, один из лучших струнных коллективов, выступающий в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки. Это событие станет настоящим подарком для любителей качественной музыки и незабываемых впечатлений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
20:00 от 3500 ₽

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