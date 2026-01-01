Оповещения от Киноафиши
Red Hot Chili Peppers tribute

Концерт Tribute группы Red Hot Chili Peppers

Не упустите возможность окунуться в мир рок-музыки на концерте «Red Hot Chili Peppers tribute». Это увлекательное музыкальное шоу посвящено культовой американской рок-группе Red Hot Chili Peppers.

Хиты на любой вкус

В программе выступления прозвучат легендарные хиты, такие как «Give It Away», «Under the Bridge» и «Californication». Вы сможете насладиться теми самыми мелодиями, которые звучат на самых больших сценах мира, в исполнении талантливых музыкантов.

Команда единомышленников

Организация концерта осуществляется командой музыкантов, которые не просто исполняют песни, но и искренне любят творчество Red Hot Chili Peppers. Их цель – передать страсть к музыке и сделать вечер незабываемым для каждого зрителя.

Для кого этот концерт?

Если вы являетесь поклонником рок-музыки или фанатом Red Hot Chili Peppers, этот концерт станет настоящим праздником. Энергия и живое исполнение создадут уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться атмосферой настоящего рок-концерта!

Июнь
27 июня суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
21 марта в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 3000 ₽
Gary Moore Tribute
18+
Рок
Gary Moore Tribute
2 мая в 20:00 Jagger
от 1000 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
25 мая в 20:00 Благородная гниль
от 1590 ₽
