РэдЭкспо 2025: Крупнейшее игровое событие года в Москве

С 31 октября по 3 ноября 2025 года в «Крокус Экспо» пройдет РЭД ЭКСПО 2025 – самая масштабная выставка интерактивных развлечений в России.

Что вас ждет на выставке?

Выставка обещает стать увлекательным путешествием по виртуальным мирам. Зрители смогут первыми оценить новейшие игры, познакомиться с разработчиками и испытать захватывающие эмоции.

Почему стоит посетить?

На выставке будут представлены как известные, так и инди-игры, что позволит каждому найти что-то интересное.

Посетители смогут участвовать в мастер-классах и обсуждениях с профессионалами игровой индустрии.

Это событие станет отличной возможностью для создателей игр продемонстрировать свои проекты широкой аудитории.

Не пропустите!

РЭД ЭКСПО 2025 обещает быть насыщенным событиями и новыми впечатлениями. Приходите, чтобы окунуться в мир интерактивных развлечений и узнать о самых актуальных трендах в игровой индустрии!