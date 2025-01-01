С 31 октября по 3 ноября 2025 года в «Крокус Экспо» пройдет РЭД ЭКСПО 2025 – самая масштабная выставка интерактивных развлечений в России.
Выставка обещает стать увлекательным путешествием по виртуальным мирам. Зрители смогут первыми оценить новейшие игры, познакомиться с разработчиками и испытать захватывающие эмоции.
РЭД ЭКСПО 2025 обещает быть насыщенным событиями и новыми впечатлениями. Приходите, чтобы окунуться в мир интерактивных развлечений и узнать о самых актуальных трендах в игровой индустрии!