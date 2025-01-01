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Рэд экспо-2025
Билеты от 1700₽
Киноафиша Рэд экспо-2025

Рэд экспо-2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

РэдЭкспо 2025: Крупнейшее игровое событие года в Москве

С 31 октября по 3 ноября 2025 года в «Крокус Экспо» пройдет РЭД ЭКСПО 2025 – самая масштабная выставка интерактивных развлечений в России.

Что вас ждет на выставке?

Выставка обещает стать увлекательным путешествием по виртуальным мирам. Зрители смогут первыми оценить новейшие игры, познакомиться с разработчиками и испытать захватывающие эмоции.

Почему стоит посетить?

  • На выставке будут представлены как известные, так и инди-игры, что позволит каждому найти что-то интересное.
  • Посетители смогут участвовать в мастер-классах и обсуждениях с профессионалами игровой индустрии.
  • Это событие станет отличной возможностью для создателей игр продемонстрировать свои проекты широкой аудитории.

Не пропустите!

РЭД ЭКСПО 2025 обещает быть насыщенным событиями и новыми впечатлениями. Приходите, чтобы окунуться в мир интерактивных развлечений и узнать о самых актуальных трендах в игровой индустрии!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Крокус Экспо Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш.
10:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
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Мастер-класс
Два мастер-класса
13 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
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Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
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Интерактивный Мастер-класс
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30 августа в 11:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
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Sense. Геометрия чувств
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Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
8 августа в 19:10 Центр «Марс»
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