Спектакль «Рецепт любви» Крымского ТЮЗа в Ростове-на-Дону

Крымский государственный театр юного зрителя (г. Евпатория) представляет новый спектакль «Рецепт любви», основанный на трех одноактных пьесах Антона Чехова: «Медведь», «Предложение» и «Свадьба». Режиссер Нина Пермякова использует уникальные тексты Чехова, чтобы показать, как создается семья и как важно быть собой в погоне за призрачным счастьем.

Ирония и тепло на сцене

Спектакль с иронией демонстрирует все этапы, которые проходит будущая семья. Знакомства, причины и цели – итог всегда один: домашний очаг, взаимное уважение и, конечно, любовь. Нина Пермякова подчеркивает, что любовь правит миром и хочет, чтобы зрители, придя на спектакль, отдохнули от жизненных невзгод и смогли увидеть себя или своих близких в ситуациях, в которых оказываются герои.

Костюмы и музыка

Атмосферу времени Чехова прекрасно передают костюмы и декорации, оформленные Сергеем Пермяковым. В работе над спектаклем также принимала участие пластиограф Дарина Шарпило, а музыку для представления написал композитор Павел Гавронов. Все это создает уникальную атмосферу, которая позволит зрителям погрузиться в мир классических произведений.

Вопрос о любви

Существует ли рецепт любви? Где его искать и как применить? Эти вопросы поднимаются в спектакле, оставляя зрителей с пищей для размышлений.

Не упустите возможность увидеть «Рецепт любви» на сцене Крымского ТЮЗа и открыть для себя вечные истины о любви и семейных отношениях!