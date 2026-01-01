Реборн фест

Фестиваль "Реборн" в Казани: сила новой волны

26 июня 2026 года Казань станет центром музыкального мира, когда пройдет фестиваль "Реборн", собравший самые дерзкие и самобытные имена новой волны. На одной сцене встретятся пять уникальных коллективов: Cardio Killer, Суперкозлы, Матьмачеха, Cerebro и Thunderballs. Каждый из них представляет свой неповторимый звук, однако объединены они одной целью — поразить зрителей своей энергией.

Яркие звуки фестиваля

Слушателей ожидает разнообразие стилей: от мрачного и нервного грува до ироничного панк-угара, от плотного альтернативного драйва до искреннего хип-хопа. Каждое выступление — это мощный заряд, который не даст зрителям отвлечься ни на секунду. Здесь нет случайных звуков: только концентрат нервной энергии, грязных риффов и честных текстов.

Настоящая сцена без фильтров

"Реборн" — это не просто концерт; это срез живой сцены здесь и сейчас, без фильтров и компромиссов. Плотный звук, тесное пространство и активный контакт артистов с залом создадут атмосферу настоящего андеграунда. Это будет ночь, где жанры стираются, а контакт сцены с залом становится ключевым элементом вечера.

Будь в центре событий

Бар "Реборн" восстановит свою репутацию точки притяжения для тех, кто ищет неформат и настоящую музыку. Ожидайте плотную атмосферу, искренние эмоции и энергетические всплески от каждого выступающего. 26 июня — один вечер, пять групп и ноль шансов остаться равнодушным. Будь там, где всё происходит!