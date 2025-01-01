Грандиозное шоу — «Реальная премия Musicbox 2025»
Телеканал Russian Musicbox представляет зрителям невероятное музыкальное событие, в рамках которого на одной сцене соберутся звезды российской эстрады. Это шоу обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций!
Участники шоу
В этом году на «Реальной премии Musicbox 2025» выступят:
- Ольга Бузова — королева перформанса и популярная певица.
- Николай Басков — народный артист, композитор и телеведущий, неподражаемый во всем.
- Игорь Крутой — знаменитый продюсер и автор хитов.
- МакSим — певица и автор песен, завоевавшая сердца миллионов слушателей.
- Galibri & Mavik — динамичный дуэт, завоевавший популярность по всей стране.
- Татьяна Буланова — легенда российской поп-музыки, вернувшаяся на сцену с новыми силами.
- Амирчик — юный и талантливый артист, который уже успел покорить зрителей.
- Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets — яркие исполнители новой волны.
- Султан Лагучев — певец с хитом «Горький вкус», собравшим более 1 млрд прослушиваний.
- Akmal’ — харизматичный автор-исполнитель, известный своими запоминающимися мелодиями.
- Катя Лель — межгалактическая певица, звезда начала тысячелетия.
- Pupo — итальянский певец с более чем 40-летним опытом на сцене.
- Eduardo Ross — латиноамериканский артист, наделяющий музыку солнечной атмосферой.
- И многие другие топовые артисты.
Что ожидать на мероприятии?
Зрителей ждут уникальные выступления, неожиданные коллаборации и награждение лучших артистов по версии телеканала Russian Musicbox. Эта церемония — не просто вручение наград, а настоящая феерия, где музыка, технологии и эмоции переплетаются, создавая незабываемый праздник!
Приготовьтесь к самому громкому музыкальному событию зимы и следите за обновлениями!