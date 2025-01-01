Грандиозное шоу — «Реальная премия Musicbox 2025»

Телеканал Russian Musicbox представляет зрителям невероятное музыкальное событие, в рамках которого на одной сцене соберутся звезды российской эстрады. Это шоу обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций!

Участники шоу

В этом году на «Реальной премии Musicbox 2025» выступят:

Ольга Бузова — королева перформанса и популярная певица.

Николай Басков — народный артист, композитор и телеведущий, неподражаемый во всем.

Игорь Крутой — знаменитый продюсер и автор хитов.

МакSим — певица и автор песен, завоевавшая сердца миллионов слушателей.

Galibri & Mavik — динамичный дуэт, завоевавший популярность по всей стране.

Татьяна Буланова — легенда российской поп-музыки, вернувшаяся на сцену с новыми силами.

Амирчик — юный и талантливый артист, который уже успел покорить зрителей.

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets — яркие исполнители новой волны.

Султан Лагучев — певец с хитом «Горький вкус», собравшим более 1 млрд прослушиваний.

Akmal’ — харизматичный автор-исполнитель, известный своими запоминающимися мелодиями.

Катя Лель — межгалактическая певица, звезда начала тысячелетия.

Pupo — итальянский певец с более чем 40-летним опытом на сцене.

Eduardo Ross — латиноамериканский артист, наделяющий музыку солнечной атмосферой.

И многие другие топовые артисты.

Что ожидать на мероприятии?

Зрителей ждут уникальные выступления, неожиданные коллаборации и награждение лучших артистов по версии телеканала Russian Musicbox. Эта церемония — не просто вручение наград, а настоящая феерия, где музыка, технологии и эмоции переплетаются, создавая незабываемый праздник!

Приготовьтесь к самому громкому музыкальному событию зимы и следите за обновлениями!