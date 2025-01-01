Меню
Реальная премия Musicbox 2025
Билеты от 1800₽
Реальная премия Musicbox 2025

Реальная премия Musicbox 2025

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Грандиозное шоу — «Реальная премия Musicbox 2025»

Телеканал Russian Musicbox представляет зрителям невероятное музыкальное событие, в рамках которого на одной сцене соберутся звезды российской эстрады. Это шоу обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций!

Участники шоу

В этом году на «Реальной премии Musicbox 2025» выступят:

  • Ольга Бузова — королева перформанса и популярная певица.
  • Николай Басков — народный артист, композитор и телеведущий, неподражаемый во всем.
  • Игорь Крутой — знаменитый продюсер и автор хитов.
  • МакSим — певица и автор песен, завоевавшая сердца миллионов слушателей.
  • Galibri & Mavik — динамичный дуэт, завоевавший популярность по всей стране.
  • Татьяна Буланова — легенда российской поп-музыки, вернувшаяся на сцену с новыми силами.
  • Амирчик — юный и талантливый артист, который уже успел покорить зрителей.
  • Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets — яркие исполнители новой волны.
  • Султан Лагучев — певец с хитом «Горький вкус», собравшим более 1 млрд прослушиваний.
  • Akmal’ — харизматичный автор-исполнитель, известный своими запоминающимися мелодиями.
  • Катя Лель — межгалактическая певица, звезда начала тысячелетия.
  • Pupo — итальянский певец с более чем 40-летним опытом на сцене.
  • Eduardo Ross — латиноамериканский артист, наделяющий музыку солнечной атмосферой.
  • И многие другие топовые артисты.

Что ожидать на мероприятии?

Зрителей ждут уникальные выступления, неожиданные коллаборации и награждение лучших артистов по версии телеканала Russian Musicbox. Эта церемония — не просто вручение наград, а настоящая феерия, где музыка, технологии и эмоции переплетаются, создавая незабываемый праздник!

Приготовьтесь к самому громкому музыкальному событию зимы и следите за обновлениями!

Купить билет на концерт Реальная премия Musicbox 2025

Помощь с билетами
Декабрь
17 декабря среда
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1800 ₽

