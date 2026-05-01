Real Jam Jazz Band: «Джазовые силуэты 50-х»

Зажигательная программа «Джазовые силуэты 50-х» в клубе Алексея Козлова

Приготовьтесь к яркому вечеру, где звучат мелодии джазовых легенд. Артисты бэнда Real Jam исполнят знаковые композиции 50-х годов в своих уникальных интерпретациях и на три голоса.

Знакомство с Real Jam

Real Jam Jazz Band — это один из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. С 2009 года музыканты и вокалистки Татьяна Фатеева, Наталья Толмачева и Анастасия Стрекачева переносят зрителей в атмосферу черно-белого кино и стильных биг-бэндов.

Участие в престижных мероприятиях

Коллектив стал резидентом лучших джазовых площадок столицы и активно участвует в фестивалях. Любители джаза могли видеть Real Jam на таких событиях, как «Усадьба. Джаз», «Jazz Voices» и «Moscow Jazz Festival», а также на других значимых российских музыкальных фестивалях.

Достижения и репертуар

Вокалистки ансамбля завоевали I премию на конкурсе «Gnesin Jazz 2019» и принимают участие в спектакле Театра Ермоловой «Карнавальная Ночь». Также группа выступала в культурной программе Олимпийских игр 2014 года в Сочи и на приёмах посольств РФ в Индии.

Дискография

В дискографии Real Jam можно найти альбомы, такие как «10», «Winter Wonderland» и новейший альбом «Winter Stories», который пополнил репертуар в конце 2025 года.

Состав коллектива

В составе бэнда: Татьяна Фатеева, Наталья Толмачева, Анастасия Стрекачева (вокал); Алексей Рябухин (рояль); Вадим Харченко (гитара, вокал); Юрий Севастьянов (саксофон); Антон Гимазетдинов (тромбон); Павел Скорняков (флейта, сопрано-саксофон); Павел Протасов (контрабас); Евгений Камкин (ударные). Руководит коллективом Татьяна Фатеева.

Не упустите возможность насладиться атмосферой джаза 50-х в исполнении Real Jam!