Real Jam Band

Музыкальное путешествие с джаз-бэндом Real Jam

Джаз-бэнд Real Jam приглашает вас погрузиться в атмосферу золота джаза. В программе предстоящего концерта прозвучат бессмертные мелодии, исполненные великими мастерами жанра: Луи Армстронгом, Эллой Фицджеральд, Фрэнком Синатрой и Мэрилин Монро.

Уникальная программа

Каждое произведение, выбранное для этого концерта, является настоящей жемчужиной джазовой классики. Вы сможете насладиться не только известными хитами, но и ощутить все богатство эмоций, которые передают эти великие исполнители через свою музыку.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана, знаменитом не только благодаря насыщенной джазовой программе, но и уютной атмосфере. Это идеальное место для любителей живой музыки, где каждый концерт превращается в неповторимое событие.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Луи Армстронг, помимо музыки, был известен своим неподражаемым стилем исполнения и ярким сценическим образом? Его влияние на джаз невозможно переоценить.

Элла Фицджеральд, которой присвоен титул «Первая дама джаза», оставила наследие, вдохновляющее музыкантов разных поколений.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и насладиться живой музыкой в исполнении профессионалов. Приходите и погрузитесь в мир джаза!