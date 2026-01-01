«Разрешите пришвартоваться?» — театральное путешествие для юных зрителей

Спектакль «Разрешите пришвартоваться?» — это увлекательное театральное приключение, в котором юные зрители становятся полноценными участниками морского мира. На сцене выступает самый весёлый и добрый пират, настоящий покоритель морей и детских сердец.

Необычный герой

Этот пират умеет не только по-пиратски плавать и строить корабли из подручных материалов, но и находить выход из самых неожиданных ситуаций. Он даже укрощает акул! Вместе со своим остроумным говорящим попугаем герой приглашает детей в мир фантазии, игры и живого общения.

Интерактивный формат

Спектакль построен в интерактивном формате: дети активно включаются в действие, помогают пирату, отвечают на вопросы и выполняют задания. Таким образом, каждый зритель чувствует себя частью истории.

Главная роль

В роли морского путешественника выступает талантливый Алексей Горбунов, который прекрасно умеет заворожить маленьких зрителей своим обаянием и харизмой.

Не упустите возможность отправиться в это незабываемое приключение вместе с любимым пиратом и его верным попугаем!