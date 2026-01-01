Спектакль Разноцветная музыка с Пеппи

Музыкальный спектакль с фаготом и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором классическая музыка вплетается в волшебные фантазии! В программе прозвучат произведения, которые порадуют как любителей классики, так и искателей новых музыкальных ощущений.

Исполнители

В этом проекте вас ждут выдающиеся музыканты: на фортепиано выступит Владислав Чепинога, дирижирует Алексей Доркин, а роль ведущей займет Марина Принц. Также на сцене вы встретите Михаила Шикова, играющего на фаготе, в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра под руководством Дмитрия Лисса.

Музыкальная программа

Вечер будет наполнен разнообразными произведениями:

Вебер — Andante и венгерское рондо (Венгерская фантазия) для фагота с оркестром

Глиэр — Танец «Яблочко» из балета «Красный мак»

Кабалевский — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром

Респиги — «Пинии виллы Боргезе» из цикла «Пинии Рима»

Рубинштейн — Вальс-каприс

Светланов — «Коррида» из Рапсодии № 1 «Испанские картины»

Сиротин — «Джигиты» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»

Сиротин — «Парад-алле» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»

Сиротин — «Укротитель змей» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»

Фалья — Ритуальный танец огня из балета «Любовь-волшебница»

Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией и открыться новым трактовкам знакомых мелодий!