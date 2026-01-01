Спектакль Разноцветная музыка с Пеппи

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором классическая музыка вплетается в волшебные фантазии! В программе прозвучат произведения, которые порадуют как любителей классики, так и искателей новых музыкальных ощущений.
В этом проекте вас ждут выдающиеся музыканты: на фортепиано выступит Владислав Чепинога, дирижирует Алексей Доркин, а роль ведущей займет Марина Принц. Также на сцене вы встретите Михаила Шикова, играющего на фаготе, в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра под руководством Дмитрия Лисса.
Вечер будет наполнен разнообразными произведениями:
Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией и открыться новым трактовкам знакомых мелодий!