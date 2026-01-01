Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разноцветная музыка с Пеппи
Киноафиша Разноцветная музыка с Пеппи

Спектакль Разноцветная музыка с Пеппи

0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль с фаготом и фортепиано

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором классическая музыка вплетается в волшебные фантазии! В программе прозвучат произведения, которые порадуют как любителей классики, так и искателей новых музыкальных ощущений.

Исполнители

В этом проекте вас ждут выдающиеся музыканты: на фортепиано выступит Владислав Чепинога, дирижирует Алексей Доркин, а роль ведущей займет Марина Принц. Также на сцене вы встретите Михаила Шикова, играющего на фаготе, в сопровождении Уральского академического филармонического оркестра под руководством Дмитрия Лисса.

Музыкальная программа

Вечер будет наполнен разнообразными произведениями:

  • Вебер — Andante и венгерское рондо (Венгерская фантазия) для фагота с оркестром
  • Глиэр — Танец «Яблочко» из балета «Красный мак»
  • Кабалевский — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
  • Респиги — «Пинии виллы Боргезе» из цикла «Пинии Рима»
  • Рубинштейн — Вальс-каприс
  • Светланов — «Коррида» из Рапсодии № 1 «Испанские картины»
  • Сиротин — «Джигиты» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»
  • Сиротин — «Парад-алле» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»
  • Сиротин — «Укротитель змей» из Музыкальной сказки «Жеребёнок Равкин»
  • Фалья — Ритуальный танец огня из балета «Любовь-волшебница»

Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией и открыться новым трактовкам знакомых мелодий!

Купить билет на спектакль Разноцветная музыка с Пеппи

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
12:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Фея на колесиках
0+
Музыка Детский
Фея на колесиках
17 мая в 12:30 Живой театр
Билеты
Август. Графство Осейдж
18+
Драма
Август. Графство Осейдж
4 апреля в 18:00 Свердловский театр драмы
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
12+
Детский Музыка
Сказка о царе Салтане
22 марта в 14:00 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше