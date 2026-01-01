Сольный концерт Размахи в пространстве DEX

Размаха — мультижанровая артистка из Екатеринбурга, известная своим уникальным стилем, который сочетает разговорный язык, живые наблюдения и гибридное звучание. В её музыке гармонично переплетаются ритмичные речитативы, мелодичные фразы и плотный электро-звук.

16 апреля в пространстве DEX medium пройдет сольный концерт Размахи, на котором состоится презентация её нового EP. Не упустите возможность увидеть яркое выступление, полное творческой энергии и музыкальных экспериментов.

Время и место

Двери DEX открываются в 19:00, а начало концерта запланировано на 20:00. Приходите в хорошей компании, чтобы насладиться качественной музыкой в уютной атмосфере!