О концерте

Сольный концерт Размахи в пространстве DEX

Размаха — мультижанровая артистка из Екатеринбурга, известная своим уникальным стилем, который сочетает разговорный язык, живые наблюдения и гибридное звучание. В её музыке гармонично переплетаются ритмичные речитативы, мелодичные фразы и плотный электро-звук.

16 апреля в пространстве DEX medium пройдет сольный концерт Размахи, на котором состоится презентация её нового EP. Не упустите возможность увидеть яркое выступление, полное творческой энергии и музыкальных экспериментов.

Время и место

Двери DEX открываются в 19:00, а начало концерта запланировано на 20:00. Приходите в хорошей компании, чтобы насладиться качественной музыкой в уютной атмосфере!

Купить билет на концерт Размаха

Апрель
16 апреля четверг
19:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 1400 ₽

