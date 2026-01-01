Весенняя концертная программа «Разливайся, тихий Дон»

Концертная программа «Разливайся, тихий Дон» приглашает зрителей в мир традиционной казачьей культуры. Это выступление, исполненное душевностью и глубокими корнями истории российского казачества, обещает стать настоящим событием для любителей музыки и танца.

Яркое шоу с духом Дона

Государственный ансамбль представит захватывающее шоу, наполненное уникальными музыкальными композициями, народными песнями и зажигательными танцами. Каждый номер передает колорит донской земли и дух вольнолюбивых казаков, что позволяет зрителям почувствовать особую атмосферу этого региона.

Знакомые мелодии

Вы сможете насладиться любимыми казачьими песнями, такими как «Как за Доном, за рекой», «Любо мне, когда Дон разливается» и «Барыня». Эти мелодии, исполняемые ансамблем, знакомы многим и вызывают тёплые воспоминания о родном крае.

Кulturale наследие России

С постановкой «Разливайся, тихий Дон» вы получите возможность стать частью культурной жизни и прикоснуться к традициям русского народа. Не упустите шанс насладиться мастерским исполнением артистов!