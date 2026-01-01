Оповещения от Киноафиши
Разливайся, тихий Дон
Разливайся, тихий Дон

6+
О концерте

Весенняя концертная программа «Разливайся, тихий Дон»

Концертная программа «Разливайся, тихий Дон» приглашает зрителей в мир традиционной казачьей культуры. Это выступление, исполненное душевностью и глубокими корнями истории российского казачества, обещает стать настоящим событием для любителей музыки и танца.

Яркое шоу с духом Дона

Государственный ансамбль представит захватывающее шоу, наполненное уникальными музыкальными композициями, народными песнями и зажигательными танцами. Каждый номер передает колорит донской земли и дух вольнолюбивых казаков, что позволяет зрителям почувствовать особую атмосферу этого региона.

Знакомые мелодии

Вы сможете насладиться любимыми казачьими песнями, такими как «Как за Доном, за рекой», «Любо мне, когда Дон разливается» и «Барыня». Эти мелодии, исполняемые ансамблем, знакомы многим и вызывают тёплые воспоминания о родном крае.

Кulturale наследие России

С постановкой «Разливайся, тихий Дон» вы получите возможность стать частью культурной жизни и прикоснуться к традициям русского народа. Не упустите шанс насладиться мастерским исполнением артистов!

В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
КДК «21 век» Волгоград, ул. имени Савкина, 8
от 400 ₽
28 марта суббота
17:00
ДК профсоюзов Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 4
от 400 ₽
29 марта воскресенье
16:00
Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгоград, Даугавская, 1
от 400 ₽

В ближайшие дни

LASCALA. Новый альбом + лучшее
16+
Рок
LASCALA. Новый альбом + лучшее
9 марта в 20:00 Ferrum
Билеты
Shaman
6+
Поп
Shaman
24 апреля в 20:00 Волгоград Экспо
от 2500 ₽
Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
14 марта в 19:00 Kultura
Билеты
