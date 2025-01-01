Спектакль Разговоры после погребения

«Разговоры после погребения» – спектакль о жизни, смерти и любви по пьесе Ясмины Реза

Ясмина Реза – современный драматург с русскими корнями, известная как автор театральных бестселлеров. Её творчество привлекает зрителей умелым переплетением остроумных диалогов и живых характеров, отражающих общественные реалии. Первая пьеса Резы «Разговоры после погребения», впервые сыгранная в Париже в 1987 году, принесла ей престижную французскую премию Мольера.

Спектакль с глубоким смыслом

Режиссёр Вадим Дубровицкий, не испугавшись слова «погребения» в названии, создал светлый спектакль о смерти, жизни и любви. Здесь драма утраты оборачивается историей обретения счастья. В пьесе много мягкого юмора, касающегося взросления и родственных уз, показывая, что молодость не имеет возрастных границ.

Сюжет и персонажи

После погребения отца взрослые дети Симона Вейнбера – «безупречные и холодные», одинокие и растерянные – вновь учатся общению, прощению и любви. Хрупкое равновесие лжи, поддерживаемое семьей на протяжении многих лет, внезапно рушится. Каждый из них должен решить, как распорядиться своей свободой. Нежный финал этой психологической драмы вселяет надежду, что совместный ужин из жаркого с помидорами, который готовят Натан, Эдит и Алекс, станет новой семейной традицией, такой же, как настойка из артишоков.

Значимые детали

Спектакль стартует вечером, накануне Дня всех святых, когда ожидается дождь – настоящий, как и чувства, которые теперь не нужно прятать.

Актерский состав