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Разговоры после погребения
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Киноафиша Разговоры после погребения

Спектакль Разговоры после погребения

Постановка
La'Театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Евгений Дятлов, Нелли Уварова, звезды театра и кино в драме о свободе и надежде

Это спектакль, который ставит перед зрителем важные вопросы: французская мелодрама или чеховская комедия? История трагической утраты или счастливого обретения? Библейский миф или курьезы повседневности?

Сюжет и персонажи

Главные герои — одинокие и растерянные взрослые, которые заново учатся говорить друг с другом, прощать и прощаться, любить и не ненавидеть. Их жизнь погружена в хрупкое равновесие лжи, поддерживаемое всем семейством на протяжении многих лет. Однако это равновесие внезапно разрушается, и каждый из персонажей оказывается перед выбором: как распорядиться своей свободой.

Темы и идеи

Спектакль исследует, как люди «сдерживаются и страдают по правилам», сохраняя достоинство, но всё тщательнее скрывая свои чувства, таланты и сокровенные мысли. Внезапное вмешательство в их жизнь разрушает привычные устои, и семейный устав может быть переписан заново или стать необязательным.

Финал и его значение

Светлый и теплый финал этой чуткой психологической драмы способен подарить надежду каждому взрослому, тоскующему по своему «истлевшему раю» и размышляющему о перипетиях собственной судьбы. Это история о том, как можно найти новые пути в жизни, преодолев внутренние барьеры.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который затрагивает глубокие человеческие чувства и заставляет задуматься о важности общения и искренности в отношениях.

Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Евгений Дятлов
Нелли Уварова
Алексей Вертков
Валентин Смирнитский
Роза Хайруллина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения Разговоры после погребения

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