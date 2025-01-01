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Разговоры по душам

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Легенда телевидения Анна Шатилова в Арт-кафе

Анна Шатилова, выдающийся диктор советского телевидения, телеведущая, народная артистка России, встречается с поклонниками в Арт-кафе Театра Вахтангова.

Вдохновение и мастерство
Вспомним яркие моменты её блистательной карьеры и узнаем о закулисной стороне жизни легенды. В этом году Анна Николаевна вместе с Александром Олешко провела грандиозный 6-часовой концерт во Владикавказе, посвящённый завершению первого Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой».

Прямой диалог со зрителями
Эта встреча — уникальная возможность окунуться в атмосферу профессионализма, искренности и очарования, которыми всегда славилась Анна Шатилова.

Ждём вас на вечере, где прошлое и настоящее соединяются в теплой беседе с легендой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

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