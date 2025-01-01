Разговоры по душам

Легенда телевидения Анна Шатилова в Арт-кафе

Анна Шатилова, выдающийся диктор советского телевидения, телеведущая, народная артистка России, встречается с поклонниками в Арт-кафе Театра Вахтангова.

Вдохновение и мастерство

Вспомним яркие моменты её блистательной карьеры и узнаем о закулисной стороне жизни легенды. В этом году Анна Николаевна вместе с Александром Олешко провела грандиозный 6-часовой концерт во Владикавказе, посвящённый завершению первого Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой».

Прямой диалог со зрителями

Эта встреча — уникальная возможность окунуться в атмосферу профессионализма, искренности и очарования, которыми всегда славилась Анна Шатилова.

Ждём вас на вечере, где прошлое и настоящее соединяются в теплой беседе с легендой!