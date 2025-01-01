Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Оставьте за дверью поп-психологию и банальные советы о том, как «прожить свою лучшую жизнь». Здесь вас ждут живые разговоры о самом главном — с умом, иронией и глубиной.
На первой встрече мы обсудим тему смысла жизни. Но не с позиции «где его найти?», а с вопросом — нужно ли его вообще искать? Вы узнаете:
Это не будет лекция. Ожидайте честный, глубокий разговор с одним из самых сильных философов страны. Без упрощений, пафоса и ненужной «мотивации». Только вы, реальность — и возможность задуматься.
Встреча подойдет тем, кто устал от «успешного успеха» и чувствует, что важное происходит внутри. Тем, кто не боится вопросов без готовых ответов, и кому интересны философия, культура и внутренний мир.
Дата: 12 июня
Время: 19:00
Продолжительность: 1,5 часа
Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ
Каждый билет включает бокал игристого. Присоединяйтесь к глубокому разговору и откройте новые горизонты в понимании себя и окружающего мира!