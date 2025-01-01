Погружение в философию: «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Оставьте за дверью поп-психологию и банальные советы о том, как «прожить свою лучшую жизнь». Здесь вас ждут живые разговоры о самом главном — с умом, иронией и глубиной.

О чем поговорим?

На первой встрече мы обсудим тему смысла жизни. Но не с позиции «где его найти?», а с вопросом — нужно ли его вообще искать? Вы узнаете:

Почему нормальные люди не задумываются о смысле жизни — и это может быть тревожным сигналом;

Что общего у философа и отчаявшегося человека (и почему это не признак слабости, а честности);

Почему «неопределённость» — не провал, а шаг к пониманию себя;

Как потребительское общество делает нас «успешными», но пустыми;

И почему неуверенность и тревога — не враги, а ориентиры.

Формат встречи

Это не будет лекция. Ожидайте честный, глубокий разговор с одним из самых сильных философов страны. Без упрощений, пафоса и ненужной «мотивации». Только вы, реальность — и возможность задуматься.

Кому это интересно?

Встреча подойдет тем, кто устал от «успешного успеха» и чувствует, что важное происходит внутри. Тем, кто не боится вопросов без готовых ответов, и кому интересны философия, культура и внутренний мир.

Детали встречи

Дата: 12 июня

Время: 19:00

Продолжительность: 1,5 часа

Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ

Каждый билет включает бокал игристого. Присоединяйтесь к глубокому разговору и откройте новые горизонты в понимании себя и окружающего мира!