Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Разговорный клуб «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»
Киноафиша Разговорный клуб «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»

Разговорный клуб «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в философию: «Смысл жизни: инструкция по сборке и право на отчаяние»

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Оставьте за дверью поп-психологию и банальные советы о том, как «прожить свою лучшую жизнь». Здесь вас ждут живые разговоры о самом главном — с умом, иронией и глубиной.

О чем поговорим?

На первой встрече мы обсудим тему смысла жизни. Но не с позиции «где его найти?», а с вопросом — нужно ли его вообще искать? Вы узнаете:

  • Почему нормальные люди не задумываются о смысле жизни — и это может быть тревожным сигналом;
  • Что общего у философа и отчаявшегося человека (и почему это не признак слабости, а честности);
  • Почему «неопределённость» — не провал, а шаг к пониманию себя;
  • Как потребительское общество делает нас «успешными», но пустыми;
  • И почему неуверенность и тревога — не враги, а ориентиры.

Формат встречи

Это не будет лекция. Ожидайте честный, глубокий разговор с одним из самых сильных философов страны. Без упрощений, пафоса и ненужной «мотивации». Только вы, реальность — и возможность задуматься.

Кому это интересно?

Встреча подойдет тем, кто устал от «успешного успеха» и чувствует, что важное происходит внутри. Тем, кто не боится вопросов без готовых ответов, и кому интересны философия, культура и внутренний мир.

Детали встречи

Дата: 12 июня
Время: 19:00
Продолжительность: 1,5 часа
Спикер: Александр Львов — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ

Каждый билет включает бокал игристого. Присоединяйтесь к глубокому разговору и откройте новые горизонты в понимании себя и окружающего мира!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
8 сентября в 17:00 Музей «В Тишине»
от 290 ₽
media.tribe. «тонкие материи»
6+
Скульптура Инсталляция Современное искусство
media.tribe. «тонкие материи»
6 сентября в 13:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
от 450 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
13 сентября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1490 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше