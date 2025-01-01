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Разговорный клуб: «Романтизм: как бунт против рационализма создал современный мир»
Киноафиша Разговорный клуб: «Романтизм: как бунт против рационализма создал современный мир»

Разговорный клуб: «Романтизм: как бунт против рационализма создал современный мир»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Философский разговорный клуб: Романтизм и современность

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь мы погрузимся в глубокие размышления о самом важном.

Тема вечера: Романтизм как отражение нашей реальности

Романтическое искусство, определившее образы 19 века, стало ответом на классицизм предшествующего столетия. Если для классицистов мир был понятен, то романтики открыли нам мир как стихию духа и воли. Этот взгляд остается актуальным и сегодня.

Современные герои и романтика

В условиях современного потребительского мира, чувствительного и хрупкого, мы наблюдаем стремление вернуться к романтическому герою. Но кто он, этот герой-романтик, и что он может предложить нашему несовершенному миру? Ожидаем ли мы появления гения, который соберет вокруг своего творчества людей?

Обсуждение и размышления

На встрече мы обсудим основные установки романтизма как важную проблему сегодняшнего дня. Попробуем разобраться, есть ли у нас надежда обрести художественные границы в необъятной цифровой вселенной.

Подробности мероприятия

Дата: 7 августа
Время: 19:00
Продолжительность: 2 часа
Спикер: Александр Львов – доктор философских наук, заведующий кафедрой истории философии СПбГУ

Каждый участник получит в подарок бокал игристого вина. Приходите, чтобы открыть для себя новые горизонты философской мысли!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Свободное посещение музея
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3 августа в 10:00 Музей русской сказки «За лесами, за горами»
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Интерактивная экскурсия «Свидание в Тишине»
15 августа в 11:00 Музей «В Тишине»
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Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
10 августа в 13:00 Музей Artdynamics
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