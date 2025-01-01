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Разговорный клуб «Полюбите это немедленно! Мы выбираем или выбирают за нас?»
Киноафиша Разговорный клуб «Полюбите это немедленно! Мы выбираем или выбирают за нас?»

Разговорный клуб «Полюбите это немедленно! Мы выбираем или выбирают за нас?»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Философский разговорный клуб: Реклама и свобода выбора

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь мы не будем углубляться в поп-психологию. Наши разговоры будут о самом главном.

В современном мире нас окружает реклама, нейросети и брендированный контент. Живем ли мы в эпоху свободы или в эпоху иллюзий? Если вы смотрели фильм «99 франков» или читали одноименный роман Фредерика Бегбедера, то знаете: мир рекламы строится так, чтобы желания и предпочтения потребителя были предсказуемы.

Что обсудим на встрече?

  • Управляют ли нашими желаниями рекламные стратегии или мы сами выбираем из заданного?
  • Как реклама превратилась в современную мифологию?
  • Что общего между маркетинговыми кампаниями и ритуальной магией?
  • Кто такие Барт, Бодрийяр, Элиаде и почему их стоит читать сегодня?
  • Как вернуть себе право на подлинное решение?

На встрече с нами будет Александр Львов — доктор философских наук и заведующий кафедрой истории философии СПбГУ.

Информация о мероприятии

  • Дата: 30 июля
  • Время: 19:00
  • Продолжительность: 2 часа
  • Билет включает: бокал игристого

Не упустите возможность погрузиться в глубокие размышления и обсудить важные темы с единомышленниками!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
19:00 от 1800 ₽

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