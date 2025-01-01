Философский разговорный клуб: Реклама и свобода выбора

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь мы не будем углубляться в поп-психологию. Наши разговоры будут о самом главном.

В современном мире нас окружает реклама, нейросети и брендированный контент. Живем ли мы в эпоху свободы или в эпоху иллюзий? Если вы смотрели фильм «99 франков» или читали одноименный роман Фредерика Бегбедера, то знаете: мир рекламы строится так, чтобы желания и предпочтения потребителя были предсказуемы.

Что обсудим на встрече?

Управляют ли нашими желаниями рекламные стратегии или мы сами выбираем из заданного?

Как реклама превратилась в современную мифологию?

Что общего между маркетинговыми кампаниями и ритуальной магией?

Кто такие Барт, Бодрийяр, Элиаде и почему их стоит читать сегодня?

Как вернуть себе право на подлинное решение?

На встрече с нами будет Александр Львов — доктор философских наук и заведующий кафедрой истории философии СПбГУ.

Информация о мероприятии

Дата: 30 июля

30 июля Время: 19:00

19:00 Продолжительность: 2 часа

2 часа Билет включает: бокал игристого

Не упустите возможность погрузиться в глубокие размышления и обсудить важные темы с единомышленниками!