Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь мы не будем углубляться в поп-психологию. Наши разговоры будут о самом главном.
В современном мире нас окружает реклама, нейросети и брендированный контент. Живем ли мы в эпоху свободы или в эпоху иллюзий? Если вы смотрели фильм «99 франков» или читали одноименный роман Фредерика Бегбедера, то знаете: мир рекламы строится так, чтобы желания и предпочтения потребителя были предсказуемы.
На встрече с нами будет Александр Львов — доктор философских наук и заведующий кафедрой истории философии СПбГУ.
Не упустите возможность погрузиться в глубокие размышления и обсудить важные темы с единомышленниками!