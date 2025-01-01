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Разговорный клуб: «О вкусах спорят! Разговор о вкусе, предвкушении и послевкусии в нашей жизни»
Киноафиша Разговорный клуб: «О вкусах спорят! Разговор о вкусе, предвкушении и послевкусии в нашей жизни»

Разговорный клуб: «О вкусах спорят! Разговор о вкусе, предвкушении и послевкусии в нашей жизни»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Философский разговорный клуб: Споры о вкусах

Добро пожаловать в философский разговорный клуб для тех, кто устал от поверхностных ответов. Здесь мы погрузимся в глубокие размышления о вкусе и его природе.

Что такое вкус?

За всем известной поговоркой «о вкусах не спорят» скрываются сложные и порой неразрешимые смысловые проблемы. Почему у каждого из нас свой собственный вкус? Что такое вкус и возможно ли его оценивать в отношении всего? Есть ли у нас вкус к чему-то безобразному?

Темы для обсуждения

На встрече мы вместе подумаем о том, что представляет собой инстанция вкуса. Мы обсудим, как формировался «человек вкуса», и как люди научились ценить свой вкус и заботиться о нем. Также уделим внимание аргументам тех, кто считает, что желание спорить о предмете вкуса — это нечто само собой разумеющееся. Как только мы сталкиваемся с чем-то, что соответствует нашему вкусу, стремимся сделать его универсальным. Но так ли это на самом деле?

Современная критика вкуса

Обратим внимание на современную критику вкуса. Одни утверждают, что стоит «забыть вкус» в анализе искусства, в то время как другие заявляют о его противоречивости. Чем больше мы ценим что-то «вкусное», тем больше обращаем внимание на то, что «невкусно». Мы также подумаем о том, могут ли предвкушение и послевкусие помочь нам разобраться с феноменом вкуса.

Окончательные выводы

В конце встречи мы придем к ответу на вопрос: почему все же есть смысл спорить о вкусах.

Детали мероприятия

  • Дата: 20 августа
  • Время: 19:00
  • Продолжительность: 2 часа
  • Спикер: Радеев Артём — доктор философских наук, доцент Института философии и факультета свободных искусств и наук СПбГУ, председатель Российского эстетического общества
  • Бонус: В стоимость билета входит бокал игристого.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
19:00 от 1800 ₽

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