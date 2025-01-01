Меню
Разговор со счастьем. Новогодний концерт ансамбля «Адажио»
Разговор со счастьем. Новогодний концерт ансамбля «Адажио»

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт ансамбля «Адажио» в Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится новогодний концерт ансамбля «Адажио». Музыкальная программа включает в себя мелодии из культовых советских новогодних фильмов, а также популярные композиции, которые знакомы многим поколениям.

Атмосфера праздника

Завораживающая энергетика ритма и зажигательные номера шоу-балета создадут поистине праздничное настроение. Живое инструментальное сопровождение дополняет волшебство и радость новогоднего вечера.

Музыка, которая трогает душу

Песни из знаменитых фильмов перенесут зрителей в мир воспоминаний, напоминая о добрых традициях и волшебстве зимних праздников. Этот концерт станет отличным выбором для любителей музыкальных историй о любви и ностальгии по советским фильмам.

Не упустите возможность стать частью новогоднего чуда с ансамблем «Адажио»!

Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1500 ₽

