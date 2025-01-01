Разговор со счастьем. Новогодний концерт ансамбля «Адажио»

Новогодний концерт ансамбля «Адажио» в Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится новогодний концерт ансамбля «Адажио». Музыкальная программа включает в себя мелодии из культовых советских новогодних фильмов, а также популярные композиции, которые знакомы многим поколениям.

Атмосфера праздника

Завораживающая энергетика ритма и зажигательные номера шоу-балета создадут поистине праздничное настроение. Живое инструментальное сопровождение дополняет волшебство и радость новогоднего вечера.

Музыка, которая трогает душу

Песни из знаменитых фильмов перенесут зрителей в мир воспоминаний, напоминая о добрых традициях и волшебстве зимних праздников. Этот концерт станет отличным выбором для любителей музыкальных историй о любви и ностальгии по советским фильмам.

Не упустите возможность стать частью новогоднего чуда с ансамблем «Адажио»!