Киноафиша Разговор с клоуном: в поисках радости

Спектакль Разговор с клоуном: в поисках радости

18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль "Разговор с клоуном: В поисках радости" в "Булгаковском доме"

Хотите встретиться с клоуном, но не в цирке? Приходите в театр! Игровой спектакль "Разговор с клоуном: В поисках радости" предлагает вам уникальную возможность познакомиться с медицинским клоуном.

Что такое медицинская клоунада?

Медицинская клоунада — это особый вид искусства, который существует в России более 15 лет. Клоуны, работающие в больницах, помогают пациентам справляться со страхами и находить радость даже в самых сложных ситуациях. Лерика Лукина, выпускница циркового училища, активно популяризирует эту профессию, выступая в государственных и частных клиниках.

Премьера спектакля и книга Лерики Лукиной

В день своего рождения Лерика представит премьеру спектакля, основанного на её книге "Этот Путь начинается здесь", где собраны лучшие истории за 10 лет работы. "Мне всегда было важно рассказать о том, чем я занимаюсь, чтобы люди перестали бояться приходить в больницы и смелее обращались за помощью", — говорит Лерика.

Эмоциональное путешествие

Спектакль обещает стать незабываемым путешествием к настоящему, чувствующему и сопереживающему "я". Благодаря художественным средствам театра, зрители смогут глубже понять, зачем нужен клоун в больнице. Режиссёр спектакля Дарья Эгерман отмечает, что "эта постановка о каждом из нас", а слушая реальные истории других людей, зрители найдут ответы на важные вопросы о любви и предназначении.

Информация о спектакле

  • Возрастной рейтинг: 18+
  • Место: Театр "Булгаковский дом" (улица Большая Садовая, дом 10, ближайшее метро Маяковская)
  • Продолжительность: 2 часа с антрактом
  • Стоимость билета: 2 500 ₽ (при покупке билета - книга о медицинском клоуне в подарок)

Программа мероприятия

  • 18:30 - 19:00 - Сбор гостей
  • 19:00 - 21:00 - Спектакль "Разговор с клоуном"
  • 21:00 - 21:30 - Фуршет
  • 21:30 - 22:00 - Общение творческой группы спектакля с залом "Разговор со зрителем"

Все собранные средства будут направлены на уставную деятельность АНО "Центр развития медицинской клоунады "ЗДЕСЬ С ТОБОЙ".

Мы приглашаем всех, кто хочет встретиться с той самой трогательной частью себя и поговорить по душам. Присоединяйтесь к нам, чтобы посмеяться и поплакать — исключительно от счастья!

Режиссер
Дарья Эгерман
В ролях
Дарья Эгерман
Тимофей Ермаков
Лерика Лукина
Тимофей Дашук
Алена Коняева

Октябрь
1 октября среда
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

