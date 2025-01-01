Спектакль "Разговор с клоуном: В поисках радости" в "Булгаковском доме"

Хотите встретиться с клоуном, но не в цирке? Приходите в театр! Игровой спектакль "Разговор с клоуном: В поисках радости" предлагает вам уникальную возможность познакомиться с медицинским клоуном.

Что такое медицинская клоунада?

Медицинская клоунада — это особый вид искусства, который существует в России более 15 лет. Клоуны, работающие в больницах, помогают пациентам справляться со страхами и находить радость даже в самых сложных ситуациях. Лерика Лукина, выпускница циркового училища, активно популяризирует эту профессию, выступая в государственных и частных клиниках.

Премьера спектакля и книга Лерики Лукиной

В день своего рождения Лерика представит премьеру спектакля, основанного на её книге "Этот Путь начинается здесь", где собраны лучшие истории за 10 лет работы. "Мне всегда было важно рассказать о том, чем я занимаюсь, чтобы люди перестали бояться приходить в больницы и смелее обращались за помощью", — говорит Лерика.

Эмоциональное путешествие

Спектакль обещает стать незабываемым путешествием к настоящему, чувствующему и сопереживающему "я". Благодаря художественным средствам театра, зрители смогут глубже понять, зачем нужен клоун в больнице. Режиссёр спектакля Дарья Эгерман отмечает, что "эта постановка о каждом из нас", а слушая реальные истории других людей, зрители найдут ответы на важные вопросы о любви и предназначении.

Информация о спектакле

Возрастной рейтинг: 18+

Место: Театр "Булгаковский дом" (улица Большая Садовая, дом 10, ближайшее метро Маяковская)

Продолжительность: 2 часа с антрактом

Стоимость билета: 2 500 ₽ (при покупке билета - книга о медицинском клоуне в подарок)

Программа мероприятия

18:30 - 19:00 - Сбор гостей

19:00 - 21:00 - Спектакль "Разговор с клоуном"

21:00 - 21:30 - Фуршет

21:30 - 22:00 - Общение творческой группы спектакля с залом "Разговор со зрителем"

Все собранные средства будут направлены на уставную деятельность АНО "Центр развития медицинской клоунады "ЗДЕСЬ С ТОБОЙ".

Мы приглашаем всех, кто хочет встретиться с той самой трогательной частью себя и поговорить по душам. Присоединяйтесь к нам, чтобы посмеяться и поплакать — исключительно от счастья!