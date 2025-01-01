Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Разгон материала
Билеты от 1500₽
Киноафиша Разгон материала

Разгон материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комики придумывают новые шутки на сцене Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и вдохновения! На сцене встретятся три яркие звезды комедийного жанра: Карина Мейханаджян, Юля Ахмедова и Лиза Аранова. Каждая из них принесет свои уникальные шутки и стиль выступления, которые обязательно подарят зрителям море эмоций и хорошего настроения.

О комиках

Карина Мейханаджян известна своим остроумным юмором и оригинальными наблюдениями о повседневной жизни. Ее выступления всегда вызывают искренний смех и оставляют зрителей задуматься о простых, но важных вещах.

Юля Ахмедова – мастер сатирического жанра, её шутки нередко затрагивают актуальные социальные темы и жизненные ситуации, отражая особенности нашего времени.

Лиза Аранова харизматична и многогранна в своих выступлениях. Она легко взаимодействует с публикой, что делает ее номера ещё более увлекательными и незабываемыми.

Что ожидать

Этот вечер обещает быть насыщенным: комики будут делиться своими новыми шутками и импровизациями, реагируя на настроения зрителей. Не упустите шанс стать частью этого уникального комедийного шоу!

Мы уверены, что такой стиль комедии поднимет вам настроение и заставит забыть о повседневной суете. Присоединяйтесь к нам, чтобы зарядиться позитивной энергией и насладиться искусством смеха!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
3 октября в 20:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1800 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 ноября в 18:00 Руки вверх!
от 1290 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
25 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше