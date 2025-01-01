Разгон материала

Вечер комедии: новые шутки от любимых артистов
Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где за кулисами рождаются новые шутки! На сцене встретятся талантливые артисты, известные своим остроумным подходом
- Карина Мейханаджян – яркая комедиантка и участница известных шоу, которая легко находит общий язык с публикой.
- Юля Ахмедова – мастер стэнд-апа, чьи шутки о повседневной жизни уже завоевали сердца зрителей.
- Лиза Аранова – fresh face на комедийной сцене, с уникальным стилем и чувством юмора.
- Егор Свирский – известный комик, который стал популярным благодаря своим искрометным выступлениям.
Это вечер совместного творчества, где артисты на ходу придумывают новые шутки и смешные истории. Не упустите шанс стать частью этого зрелища, полного смеха и позитива.
Приходите и зарядитесь хорошим настроением!