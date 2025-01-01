Меню
Разгон материала
Билеты от 1500₽
Разгон материала

Разгон материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер комедии: новые шутки от любимых артистов

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии, где за кулисами рождаются новые шутки! На сцене встретятся талантливые артисты, известные своим остроумным подходом

  • Карина Мейханаджян – яркая комедиантка и участница известных шоу, которая легко находит общий язык с публикой.
  • Юля Ахмедова – мастер стэнд-апа, чьи шутки о повседневной жизни уже завоевали сердца зрителей.
  • Лиза Аранова – fresh face на комедийной сцене, с уникальным стилем и чувством юмора.
  • Егор Свирский – известный комик, который стал популярным благодаря своим искрометным выступлениям.

Это вечер совместного творчества, где артисты на ходу придумывают новые шутки и смешные истории. Не упустите шанс стать частью этого зрелища, полного смеха и позитива.

Приходите и зарядитесь хорошим настроением!

Расписание

9 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Разгон материала

