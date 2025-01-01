Меню
Разгон материала
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Неповторимый вечер юмора в Stand Up Store Moscow

В Stand Up Store Moscow зрителей ждет увлекательный вечер стендапа. На сцене выступят яркие комики, каждый из которых внесет свою уникальную ноту в этот вечер.

Состав участников

  • Юля Ахмедова — известная комедиантка, поющая и рассказывающая юмористические истории из жизни.
  • Егор Свирский — талантливый стендап-комик, который умело играет с темами повседневности.
  • Карина Мейханаджян — восходящая звезда стендапа, заряжающая зрителей своей энергией и остроумием.

Чем интересен стендап?

Стены Stand Up Store Moscow станут свидетелями уникального общения между комиками и зрителями. Стендап — это не просто шутки, это возможность услышать правду о жизни, преувеличенную до смешного. Каждый выступающий имеет свой стиль, и эта разнообразие сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Не упустите свой шанс

Приходите, чтобы посмеяться, поделиться впечатлениями и получить заряд хорошего настроения на завершение недели. Билеты можно приобрести на входе или через официальный сайт театра.

 

18 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала Разгон материала

