Разбойники
Киноафиша Разбойники

Спектакль Разбойники

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
О концерте/спектакле

Пьеса Фридриха Шиллера о благородных разбойниках

Премьера спектакля по пьесе 22-летнего драматурга-дебютанта Фридриха Шиллера, состоялась 13 января 1782 года в Мангейме и вознесла автора к вершине славы. Особую популярность среди молодежи приобрела драма о благородных разбойниках, уходивших в леса — кто за властью, кто за славой, кто за справедливостью. Множество юных поклонников пьесы пытались воплотить прочитанную историю в жизнь.

Актуальность через века

С тех пор прошло почти два с половиной столетия, а мальчишки, недополучившие родительской любви, продолжают уходить из дома, погибать и убивать, следуя незрелому кодексу чести.

Сквозь призму сегодняшнего дня

Знаменитый сюжет Шиллера, перечитанный театром сквозь призму сегодняшнего дня, — это история не только о борьбе благородных Робин Гудов с аморальными богатеями, но и о забвении Заповедей, о «попрании Библии».

Поиск ценностей

Почему и от каких ценностей отрекаются молодые люди, вступая на путь благородной, как кажется, борьбы со злом? Почему борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих?

 

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Алексей Красовский
Олег Бурыгин
Сергей Моисеев
Борис Шильманский
Иван Ефремов

2 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Разбойники Разбойники Разбойники Разбойники Разбойники

