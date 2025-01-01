Спектакль Разбойники

Пьеса Фридриха Шиллера о благородных разбойниках

Премьера спектакля по пьесе 22-летнего драматурга-дебютанта Фридриха Шиллера, состоялась 13 января 1782 года в Мангейме и вознесла автора к вершине славы. Особую популярность среди молодежи приобрела драма о благородных разбойниках, уходивших в леса — кто за властью, кто за славой, кто за справедливостью. Множество юных поклонников пьесы пытались воплотить прочитанную историю в жизнь.

Актуальность через века

С тех пор прошло почти два с половиной столетия, а мальчишки, недополучившие родительской любви, продолжают уходить из дома, погибать и убивать, следуя незрелому кодексу чести.

Сквозь призму сегодняшнего дня

Знаменитый сюжет Шиллера, перечитанный театром сквозь призму сегодняшнего дня, — это история не только о борьбе благородных Робин Гудов с аморальными богатеями, но и о забвении Заповедей, о «попрании Библии».

Поиск ценностей

Почему и от каких ценностей отрекаются молодые люди, вступая на путь благородной, как кажется, борьбы со злом? Почему борьба, оборачиваясь чередой измен, предательств и убийств, губит их самих?