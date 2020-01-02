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Разбойники
Билеты от 1000₽
Киноафиша Разбойники

Спектакль Разбойники

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Современная версия романтической драмы «Разбойники» по Фридриху Шиллеру

История любви и ненависти между отцами и детьми

Современная интерпретация знаменитой драмы Фридриха Шиллера «Разбойники» рассказывает о трагедии, которая развивается на фоне любви и ненависти, завышенных ожиданий и социальной несправедливости. В спектакле Марка Вдовина эта история принимает форму эмоциональной, наполненной горькой иронией драмы, в которой отсутствие любви и понимания ведет к нравственному падению.

Нравственное крушение как результат недолюбленности и разрыва с обществом

Режиссер Марк Вдовин объясняет концепцию спектакля: «Во время работы над спектаклем я много размышлял над библейской притчей о Каине и Авеле. Почему один из них – хороший, а другой – плохой? Почему родители в какой-то момент начинают любить одного ребенка больше, чем другого? Почему на одного из детей возлагается больше ответственности, а другого не замечают?» Спектакль затрагивает темы конфликтов между детьми и родителями, социального давления и поиска своего пути, что ведет к стремлению молодых людей к примкновению к разрушительным группировкам, которые дают им иллюзию безопасности.

Идея о трудностях отделения от группировки и возвращении к себе

По словам Вдовина, «молодые ребята часто вливаются в группировки, это дает им ложное чувство безопасности и ощущение принадлежности. Однако, вернуться к себе, отделиться от этих групп, бывает очень сложно».

Состав спектакля
Илья Антоненко, Алёна Гончарова / Анна Александр, Андрей Кондратьев / Кирилл Малов, Алесия Алисиевич / Анастасия Епифанова, Павел Комаров / Денис Лукин, Александр Груздев / Егор Попов, Евгений Пуцылло / Александр Денисов, Антон Лызо / Сергей Савичев.

Режиссер
Марк Вдовин
В ролях
Илья Антоненко
Илья Антоненко
Андрей Кондратьев
Алена Гончарова
Анна Александер
Кирилл Малов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
13 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
30 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
12 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
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