Спектакль Разбойники

Современная версия романтической драмы «Разбойники» по Фридриху Шиллеру

История любви и ненависти между отцами и детьми

Современная интерпретация знаменитой драмы Фридриха Шиллера «Разбойники» рассказывает о трагедии, которая развивается на фоне любви и ненависти, завышенных ожиданий и социальной несправедливости. В спектакле Марка Вдовина эта история принимает форму эмоциональной, наполненной горькой иронией драмы, в которой отсутствие любви и понимания ведет к нравственному падению.

Нравственное крушение как результат недолюбленности и разрыва с обществом

Режиссер Марк Вдовин объясняет концепцию спектакля: «Во время работы над спектаклем я много размышлял над библейской притчей о Каине и Авеле. Почему один из них – хороший, а другой – плохой? Почему родители в какой-то момент начинают любить одного ребенка больше, чем другого? Почему на одного из детей возлагается больше ответственности, а другого не замечают?» Спектакль затрагивает темы конфликтов между детьми и родителями, социального давления и поиска своего пути, что ведет к стремлению молодых людей к примкновению к разрушительным группировкам, которые дают им иллюзию безопасности.

Идея о трудностях отделения от группировки и возвращении к себе

По словам Вдовина, «молодые ребята часто вливаются в группировки, это дает им ложное чувство безопасности и ощущение принадлежности. Однако, вернуться к себе, отделиться от этих групп, бывает очень сложно».

Состав спектакля

Илья Антоненко, Алёна Гончарова / Анна Александр, Андрей Кондратьев / Кирилл Малов, Алесия Алисиевич / Анастасия Епифанова, Павел Комаров / Денис Лукин, Александр Груздев / Егор Попов, Евгений Пуцылло / Александр Денисов, Антон Лызо / Сергей Савичев.