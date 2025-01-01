Меню
Разбор фильма «Одержимость»

Психоанализ, джаз и кино: праздник музыки и раздумий

Только представьте: осенним пятничным вечером мы вместе смотрим ключевые эпизоды фильма, обсуждаем их в компании психоаналитика и джаз-бэнда, а также слушаем живое исполнение саундтрека. Это действительно праздник!

В честь Международного дня музыки мы повторяем разбор фильма «Одержимость» — флагмана нашего проекта. В этом уникальном событии соединяются три языка: психоанализ, джаз и кино, которые помогут нам рассуждать о важнейших темах, волнующих каждого из нас.

Темы для обсуждения

Разговоры будут охватывать вопросы карьеры, семьи, любви и творчества. Каждый диалог станет погружением в мир кино, музыки и самопознания. Мы приглашаем вас поучаствовать в этих глубоких обсуждениях, которые наполняются искренней любовью к искусству.

Уникальная команда

В рамках проекта мы будем рады видеть следующих участников:

  • Психоанализ — Марина Гаглоева
  • Барабаны — Радомир Усманов
  • Клавиши — Алексей Падалко
  • Бас — Татьяна Козловская
  • Саксофон — Евгений Халилов

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера, наполненного искусством и глубокими размышлениями!

Октябрь
3 октября пятница
19:00
Корпус «Темная сторона» бизнес-парка «Территория 3000» Уфа, Менделеева, 134
от 1200 ₽

