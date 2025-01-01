Психоанализ, джаз и кино: праздник музыки и раздумий

Только представьте: осенним пятничным вечером мы вместе смотрим ключевые эпизоды фильма, обсуждаем их в компании психоаналитика и джаз-бэнда, а также слушаем живое исполнение саундтрека. Это действительно праздник!

В честь Международного дня музыки мы повторяем разбор фильма «Одержимость» — флагмана нашего проекта. В этом уникальном событии соединяются три языка: психоанализ, джаз и кино, которые помогут нам рассуждать о важнейших темах, волнующих каждого из нас.

Темы для обсуждения

Разговоры будут охватывать вопросы карьеры, семьи, любви и творчества. Каждый диалог станет погружением в мир кино, музыки и самопознания. Мы приглашаем вас поучаствовать в этих глубоких обсуждениях, которые наполняются искренней любовью к искусству.

Уникальная команда

В рамках проекта мы будем рады видеть следующих участников:

Психоанализ — Марина Гаглоева

Барабаны — Радомир Усманов

Клавиши — Алексей Падалко

Бас — Татьяна Козловская

Саксофон — Евгений Халилов

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера, наполненного искусством и глубокими размышлениями!