Спектакль Район

«Вестсайдская история» в Арт-центре ИСИ: взрыв молодости, страсти и гениальности!

Вы не просто посмотрите эту историю — вы ее проживете. Мюзикл, воссозданный Егором Дружининым на основе легендарной «Вестсайдской истории», с момента своего дебюта на Бродвее в 1961 году покорил сердца не одного поколения. Теперь он возродился на Красном Октябре с новыми артистами — выпускниками Института современного искусства ИСИ.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета — роман между Машей и Антоном, участниками противоборствующих уличных группировок. «Акулы» и «Ракеты» сходятся в смертельном танце на сцене Арт-центра ИСИ. Эта старая как мир история теперь разворачивается в наши дни, в обычном российском городке, «на районе», который для многих когда-то был центром молодой вселенной.

Музыка и хореография

Опьяняющий ритм танца и сметающая отдача молодых и талантливых исполнителей создают незабываемую атмосферу. Блестящая игра и вокальные номера передают как чувства главных героев, так и ожесточенную схватку между бандами. «Район» Егора Дружинина — это не ретро, не ностальгический вздох по шестидесятым, а молот по нервам, удар в солнечное сплетение, крик, вырвавшийся из груди здесь и сейчас!

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Егор Дружинин

Хореографы: Егор Дружинин, Владимир Варнава, Алёна Бурова, Пена, Виталий Уливанов, Коля Багдасарян

Актерский состав

Маша: Ксения Сальникова

Ксения Сальникова Антон: Ярослав Захаров

Ярослав Захаров Полина Акула, сестра Маши: София Гречкина

София Гречкина Коля Ракета, друг Антона: Артемий Мантай

Артемий Мантай «Двойка», правая рука Полины: Анита Бундина

Анита Бундина «Ракеты»: Бэйба: Алина Мечетная Киса: Катя Венстен Варежка: Леля Бурмистрова Фэйл: Юлия Нефёдова Шило: Ева Нога Скок: Алексей Бурмистров

«Акулы»: Лиса: Анастасия Ляпунова Пила: Мария Белякович Барби: Дарья Кудрявцева Кувалда: Анна Васильева Шанель: Екатерина Шалаева Шустрый: Иван Волченков



Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе страсть, талант и современные реалии!