Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Район
Билеты от 500₽
Киноафиша Район

Спектакль Район

12+
Режиссер Егор Дружинин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Вестсайдская история» в Арт-центре ИСИ: взрыв молодости, страсти и гениальности!

Вы не просто посмотрите эту историю — вы ее проживете. Мюзикл, воссозданный Егором Дружининым на основе легендарной «Вестсайдской истории», с момента своего дебюта на Бродвее в 1961 году покорил сердца не одного поколения. Теперь он возродился на Красном Октябре с новыми артистами — выпускниками Института современного искусства ИСИ.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета — роман между Машей и Антоном, участниками противоборствующих уличных группировок. «Акулы» и «Ракеты» сходятся в смертельном танце на сцене Арт-центра ИСИ. Эта старая как мир история теперь разворачивается в наши дни, в обычном российском городке, «на районе», который для многих когда-то был центром молодой вселенной.

Музыка и хореография

Опьяняющий ритм танца и сметающая отдача молодых и талантливых исполнителей создают незабываемую атмосферу. Блестящая игра и вокальные номера передают как чувства главных героев, так и ожесточенную схватку между бандами. «Район» Егора Дружинина — это не ретро, не ностальгический вздох по шестидесятым, а молот по нервам, удар в солнечное сплетение, крик, вырвавшийся из груди здесь и сейчас!

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Егор Дружинин

Хореографы: Егор Дружинин, Владимир Варнава, Алёна Бурова, Пена, Виталий Уливанов, Коля Багдасарян

Актерский состав

  • Маша: Ксения Сальникова
  • Антон: Ярослав Захаров
  • Полина Акула, сестра Маши: София Гречкина
  • Коля Ракета, друг Антона: Артемий Мантай
  • «Двойка», правая рука Полины: Анита Бундина
  • «Ракеты»:
    • Бэйба: Алина Мечетная
    • Киса: Катя Венстен
    • Варежка: Леля Бурмистрова
    • Фэйл: Юлия Нефёдова
    • Шило: Ева Нога
    • Скок: Алексей Бурмистров
  • «Акулы»:
    • Лиса: Анастасия Ляпунова
    • Пила: Мария Белякович
    • Барби: Дарья Кудрявцева
    • Кувалда: Анна Васильева
    • Шанель: Екатерина Шалаева
    • Шустрый: Иван Волченков

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе страсть, талант и современные реалии!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Царевна-лягушка
6+
Детский Кукольный
Царевна-лягушка
28 августа в 13:00 Детский сказочный театр
от 1500 ₽
Судный день
16+
Иммерсивный
Судный день
24 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 5000 ₽
Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
7 февраля в 14:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше