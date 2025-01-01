Спектакль Район

Вы не просто посмотрите эту историю — вы ее проживете. Мюзикл, воссозданный Егором Дружининым на основе легендарной «Вестсайдской истории», с момента своего дебюта на Бродвее в 1961 году покорил сердца не одного поколения. Теперь он возродился на Красном Октябре с новыми артистами — выпускниками Института современного искусства ИСИ.
В центре сюжета — роман между Машей и Антоном, участниками противоборствующих уличных группировок. «Акулы» и «Ракеты» сходятся в смертельном танце на сцене Арт-центра ИСИ. Эта старая как мир история теперь разворачивается в наши дни, в обычном российском городке, «на районе», который для многих когда-то был центром молодой вселенной.
Опьяняющий ритм танца и сметающая отдача молодых и талантливых исполнителей создают незабываемую атмосферу. Блестящая игра и вокальные номера передают как чувства главных героев, так и ожесточенную схватку между бандами. «Район» Егора Дружинина — это не ретро, не ностальгический вздох по шестидесятым, а молот по нервам, удар в солнечное сплетение, крик, вырвавшийся из груди здесь и сейчас!
Режиссер-постановщик: Егор Дружинин
Хореографы: Егор Дружинин, Владимир Варнава, Алёна Бурова, Пена, Виталий Уливанов, Коля Багдасарян
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который объединяет в себе страсть, талант и современные реалии!