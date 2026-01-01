Спектакль Раймонда

Оповещения от Киноафиши
Раймонда
Постановка
Башкирский театр оперы и балета 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Балет «Раймонда» – история любви и предательства в средневековой Испании

Балет «Раймонда» переносит нас в средневековую Испанию и рассказывает о сложном выборе, который предстает перед главной героиней. Раймонда, дочь графа, вынуждена решить, с кем ей быть: с женихом или с рыцарем, который спас ей жизнь.

Балет «Раймонда» представлен в трех действиях и создан по либретто Юрия Григоровича, основанного на сценарии Лидии Пашковой и средневековых рыцарских легендах. Хореография сочетает элементы работы Мариуса Петипа и Александра Горского, что делает выступление особенно привлекательным для любителей классического балета.

Преимущества просмотра

Этот спектакль известен своей великолепной постановкой, в которой используются впечатляющие декорации и костюмы Симона Вирсаладзе. Красота и мастерство исполнения делают «Раймонда» одним из самых запоминающихся балетов в мире.

Кому будет интересно?

Балет «Раймонда» привлечет внимание как самых преданных поклонников классического балета, так и тех, кто интересуется историей средневековой Испании. Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

Источник: bashopera.ru

Март
14 марта суббота
18:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 6000 ₽

