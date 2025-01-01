Золотые мелодии Раймонда Паулса

Программа «Раймонд Паулс — Золотые мелодии» представляет собой уникальную возможность вживую услышать самые популярные произведения выдающегося композитора. Музыка Раймонда Паулса знакома каждому благодаря исполнителям, которые стали настоящими звездами эстрады. Вы сможете насладиться такими шедеврами, как «Миллион алых роз» и «Маэстро» в исполнении Аллы Пугачевой, «Подберу музыку» Яаку Йоала, а также популярной песней «Любовь настала» в интерпретации Розы Рымбаевой и репертуаром Лаймы Вайкуле.

Вечер — это не только ностальгия по хорошей эстрадной музыке советского периода, но и незабываемая атмосфера, которую создадут одни из лучших вокалистов Петербурга. В концерте также будут представлены инструментальные шедевры Раймонда Паулса из культовых кинофильмов «Долгая дорога в дюнах» и «Театр».

Искусство исполнения

Концерт подготовлен Петербургским Большим эстрадно-симфоническим оркестром под управлением пианиста Артёма Тетерина. Он известен своей интерпретацией музыки Поля Мориа и готов подарить зрителям качественное исполнение лучших эстрадных песен XX века. Особенностью этого вечера станет появление Артёма Тетерина в новом амплуа: в роли солиста за роялем. Это добавит концерту уникальности и сделает его еще более запоминающимся.

Не упустите шанс насладиться музыкой, которая оставила неизгладимый след в сердцах миллионов!